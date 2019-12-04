１７歲及１５歲男生於９月７日凌晨時分，進入屯門３個輕鐵站內破壞站內設施，兩人早前
承認３項刑毀罪。
裁判官判刑時指，兩名被告不應以非法方式表達訴求，被告行為或影響市民生活及工作，另
兩人犯案時戴口罩及帽，又帶同硬物和噴漆，案情嚴重及有計劃，故判兩人入更生中心，及各賠
償港鐵逾１４萬元。
案情指，兩人於今年９月７日凌晨以硬物破壞屯門輕鐵蝴蝶邨站、泳池站及兆康站共５部售
票機及７部拍卡機，以及向１２部閉路電視噴油漆。《香港經濟日報》（ｚｚ）
04/12/2019 08:50
【修例風暴】兩男生毀輕鐵站判入更生中心，各賠償港鐵逾１４萬元
１７歲及１５歲男生於９月７日凌晨時分，進入屯門３個輕鐵站內破壞站內設施，兩人早前
承認３項刑毀罪。
裁判官判刑時指，兩名被告不應以非法方式表達訴求，被告行為或影響市民生活及工作，另
兩人犯案時戴口罩及帽，又帶同硬物和噴漆，案情嚴重及有計劃，故判兩人入更生中心，及各賠
償港鐵逾１４萬元。
案情指，兩人於今年９月７日凌晨以硬物破壞屯門輕鐵蝴蝶邨站、泳池站及兆康站共５部售
票機及７部拍卡機，以及向１２部閉路電視噴油漆。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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