【本港經濟】本港１１月ＰＭＩ跌至３８﹒５，創沙氏以來最差

《經濟通通訊社４日專訊》ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ調查顯示，１１月日經香港採購經理指數

（ＰＭＩ）由１０月的３９﹒３跌至３８﹒５，顯示私營經濟的景氣度下滑至２００３年非典危

機以來最差。政治動盪對企業運作繼續造成干擾，除非１２月份出現重大復甦，否則第四季度

ＧＤＰ將跌逾５％。

１０月和１１月的平均ＰＭＩ讀數為３８﹒９，反映經濟正步入逾２１年調查歷史以來的最

差季度。受訪業者表示，政治動盪對企業運作繼續造成干擾，１１月份的業務活動量以歷來最大

的跌幅收縮。

第四季度中段，市場對港製商品與服務的整體需求進一步惡化，新增業務量以２００８年

１１月以來的最大跌幅急降。

企業１１月份從中國內地新接的訂單量已連續１９個月減少，跌幅更攀至該項數據自

２００５年３月初次收集以來最高。由於銷情疲弱，企業積壓的工作量再度收縮，而且速度明顯

，並轉而拖低１１月份的就業數字，惟跌幅尚算輕微。

ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｗ表示，最新的採購經理指調查為香

港描繪了一幀憂鬱畫像。１１月份的ＰＭＩ數據顯示，香港私營經濟陷入２００３年非典危機以

來的最嚴重衰退。綜合１０月份與１１月的平均ＰＭＩ讀數來看，除非１２月份出現重大復甦，

否則第四季本地生產總值（ＧＤＰ）將跌逾５％。（ｂｉ）

