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04/12/2019 13:28

【本港經濟】ＩＭＦ料今年本港ＧＤＰ收縮１﹒２％，倡大幅增開支

　　《經濟通通訊社４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，本港經濟將會在明年開始復
甦，但預料步伐緩慢，中期產出缺口為負值。由於周期性經濟下滑持續，預期今年本地生產總值
會收縮１﹒２％。在私人消費復甦的支持下，相信明年經濟增長會回升至１％，但仍會低於約
２﹒５％的潛在增幅。
　
＊經濟復甦步伐放慢，經濟前景風險偏向下行＊
　
　　報告認為，貿易壁壘增加及全球供應鏈受影響，持續拖累與貿易相關活動，經濟復甦的步伐
會較以往為慢。經濟放緩料將會造成職位流失，失業情況加劇，但應可透過公營部門及其他服務
行業吸納不少受影響僱員。由於明年的估計負產出缺口約佔本地生產總值的２﹒７５％，隨著食
品價格趨於穩定，預期通脹會降至約２﹒５％。
　　ＩＭＦ認為，本港經濟前景的風險偏向下行，如中美貿易摩擦進一步加劇，可能會打擊全球
貿易，令經香港的轉口貿易量下降，並會對與貿易相關行業的業務及就業情況造成負面溢出效應
。本地方面，如社會政治局勢惡化，或房屋供應不足及收入不均等結構性挑戰不能適時解決，都
可能進一步削弱經濟活動及對香港的競爭力長遠構成負面影響。
　
＊倡加強逆周期財政支持，聯匯制度仍是最適合安排＊
　
　　ＩＭＦ建議加強逆周期財政支持，有助香港經濟抵禦負面衝擊並保持長遠可持續性。短期以
言，政府應大幅增加開支，以應對周期性經濟下滑，以及處理因房屋供應不足與收入不均情況顯
著所帶來的結構性挑戰。
　　ＩＭＦ又認為，儘管環球金融市場波動加劇，聯匯制度續有效運作，聯匯制度仍是最適合香
港的安排。本港樓市方面，報告指，當局控制樓市風險和提高置業負擔能力等的三管齊下方針仍
然有效，應繼續維持。增加房屋供應是解決結構性供求失衡的關鍵因素，當局應透過增加住宅用
地分配以加快房屋供應；宏觀審慎監管政策應因應金融穩定風險隨時作出調整；印花稅有助遏抑
過度需求以控制樓價升勢，從而控制家庭負債水平以及系統性風險；適用於首次置業人士的按揭
保險計劃資格準則有所修訂。（ｂｉ）

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