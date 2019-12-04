【本港經濟】政府：歡迎ＩＭＦ肯定香港穩健政策框架及對聯匯支持

《經濟通通訊社４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）代表團讚揚香港的金融體系及聯繫

匯率制度在經濟放緩的情況下仍然保持堅韌穩健，並指出香港多年來一直奉行的審慎宏觀經濟政

策為香港建立了充裕的緩衝空間以應對周期性及結構性的挑戰。代表團同時對政府支持經濟及保

障金融穩定的措施表示支持。



＊陳茂波：歡迎ＩＭＦ肯定香港穩健政策框架＊



財政司司長陳茂波表示，歡迎基金組織肯定香港穩健的政策框架及多年來所建立充裕的緩衝

空間，在面對經濟活動轉弱及前景不利因素增加的情況下，有能力抵禦對香港經濟及金融體系可

能出現的衝擊。很高興基金組織支持早前為應對經濟挑戰而制訂的紓困措施，政府會保持警惕及

密切留意最新經濟狀況。如有需要，將進一步推出更多紓困措施。

陳茂波亦歡迎基金組織認同為提升香港長期競爭力所進行的工作，將會加大力度，把握綠色

金融、金融科技及粵港澳大灣區發展所帶來的新機遇。



＊余偉文：ＩＭＦ對聯匯制度有信心足證其公信力＊



金管局總裁余偉文表示，歡迎基金組織對聯匯制度的堅定支持。基金組織對聯匯制度投下信

心一票，足以證明聯匯制度的公信力以及其作為維持香港貨幣與金融穩定的基石的重要性。面對

全球及本地不明朗因素增加，聯匯制度繼續暢順運作，再次展現其抗震能力。有能力、資源及決

心維護聯匯制度，並會繼續與公眾保持有效溝通，以維持國際及本地各界對香港的貨幣與金融制

度的信心。

余氏又歡迎基金組織對規管和監管架構的正面評價。一如基金組織所說，金管局會繼續因應

不斷轉變的市場形勢及金融穩定挑戰而提升及更新監管制度，特別是針對銀行業加快科技應用的

趨勢。（ｂｉ）

