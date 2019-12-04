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04/12/2019 16:02

【本港樓市】陳帆：有信心未來三年落成一萬個過渡性房屋單位

　　《經濟通通訊社４日專訊》運輸及房屋局長陳帆表示，當局有信心未來三年落成一萬個過渡
性房屋單位，達到施政報告提出的政策目標，目前已經建成並可以入住的單位有６２２個，另外
有９００多個單位正興建中，４０００多個單位規劃中。
　　陳帆表示，目前有兩名業主對改裝整幢工廈，作為過渡性房屋的計劃有興趣，屋宇署會在不
影響安全及衛生條件下，盡量為改裝工廈提供變通安排。他又指，當局去年成立專責小組，積極
為民間團體提供一站式支援及項目統籌，過去已經召開六次跨部門會議，形容已經成功拆牆鬆綁
。（ｂｉ）

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