《再戰明天》歐元區公布經濟增長，美公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日）歐元區公布經濟增長，美公布首次申請失業救濟金

人數。



＊聯儲局金融監管副主席夸爾斯參議院聽證會上作證＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，新西蘭央行宣布關於銀行持有資本金

要求的最終決定。

第１７７屆ＯＰＥＣ大會在維也納舉行。

明晚１１：００ｐｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯、聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）董事

長威廉姆斯以及美國全國信用社協會主席Ｒｏｄｎｅｙ Ｈｏｏｄ在參議院金融委員會的聽證會

上作證，主題為「對金融監管機構的監管」。

９：００ｐｍ，加拿大央行副總裁連恩就經濟進展報告發表演講。

明日，印度央行發布２０１９－２０年度第五次貨幣政策聲明。



＊歐元區公布經濟增長，美公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料維持

於０﹒２％；年率料維持於１﹒２％。歐元區公布１０月零售銷售，月率料由０﹒１％跌至負

０﹒５％；年率料由３﹒１％下滑至２﹒２％。

８：３０ｐｍ，美國公布１１月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。９：３０ｐｍ，美國

貿易收支，料貿赤由５２５億美元收窄至４８６億美元。

美國首次申請失業救濟金人數料由２１﹒３升上２１﹒５；連續申請失業救濟金人數料由

１６４萬增至１６６萬。

１１：００ｐｍ，美國公布１０月工廠訂單，料由下滑０﹒６％升上０﹒３％；耐用品訂單

料由下滑１﹒２％升上０﹒６％；耐用品訂單（扣除運輸）料由下滑０﹒４％升上０﹒６％。



＊思捷環球開股東會＊



在本港，明晚，思捷環球（００３３０）開股東會。（ｈｏ）

