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即市新聞

04/12/2019 19:11

《再戰明天》歐元區公布經濟增長，美公布首次申請失業救濟金人數

　　《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日）歐元區公布經濟增長，美公布首次申請失業救濟金
人數。

＊聯儲局金融監管副主席夸爾斯參議院聽證會上作證＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，新西蘭央行宣布關於銀行持有資本金
要求的最終決定。
　　第１７７屆ＯＰＥＣ大會在維也納舉行。
　　明晚１１：００ｐｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯、聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）董事
長威廉姆斯以及美國全國信用社協會主席Ｒｏｄｎｅｙ　Ｈｏｏｄ在參議院金融委員會的聽證會
上作證，主題為「對金融監管機構的監管」。
　　９：００ｐｍ，加拿大央行副總裁連恩就經濟進展報告發表演講。
　　明日，印度央行發布２０１９－２０年度第五次貨幣政策聲明。

＊歐元區公布經濟增長，美公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料維持
於０﹒２％；年率料維持於１﹒２％。歐元區公布１０月零售銷售，月率料由０﹒１％跌至負
０﹒５％；年率料由３﹒１％下滑至２﹒２％。　　　
　　８：３０ｐｍ，美國公布１１月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。９：３０ｐｍ，美國　　
貿易收支，料貿赤由５２５億美元收窄至４８６億美元。
　　美國首次申請失業救濟金人數料由２１﹒３升上２１﹒５；連續申請失業救濟金人數料由
１６４萬增至１６６萬。
　　１１：００ｐｍ，美國公布１０月工廠訂單，料由下滑０﹒６％升上０﹒３％；耐用品訂單
料由下滑１﹒２％升上０﹒６％；耐用品訂單（扣除運輸）料由下滑０﹒４％升上０﹒６％。　

＊思捷環球開股東會＊

　　在本港，明晚，思捷環球（００３３０）開股東會。（ｈｏ）

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