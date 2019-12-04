《經濟通通訊社４日專訊》中原集團主席施永青表示，香港經濟處於下行，料未來經濟繼續
收縮，但認為樓市未必下跌，香港樓市多年來與經濟脫勾，升幅往往跑贏經濟增長，不排除未來
經濟增長停滯，但樓市輕微上升，隨著政府放寬按揭和住宅市場自住需求強勁，預期今年全年二
手樓樓價上升５－６％。
他指出，現時香港零售業和餐飲業下行，對工商舖打擊較大，預期舖租明年才見底回升，並
指因今年上半年樓市表現較預期好，料全年集團不會錄得虧損，又強調不會縮減規模，期望今年
繼續上調薪金。（ｂｎ）
04/12/2019 11:28
【本港樓市】施永青：料今年全年二手樓樓價升５至６％
《經濟通通訊社４日專訊》中原集團主席施永青表示，香港經濟處於下行，料未來經濟繼續
收縮，但認為樓市未必下跌，香港樓市多年來與經濟脫勾，升幅往往跑贏經濟增長，不排除未來
經濟增長停滯，但樓市輕微上升，隨著政府放寬按揭和住宅市場自住需求強勁，預期今年全年二
手樓樓價上升５－６％。
他指出，現時香港零售業和餐飲業下行，對工商舖打擊較大，預期舖租明年才見底回升，並
指因今年上半年樓市表現較預期好，料全年集團不會錄得虧損，又強調不會縮減規模，期望今年
繼續上調薪金。（ｂｎ）
|生財有道04/12/2019
逆境轉型 企業求生法
|生財有道04/12/2019
相繼調升目標價 瑞聲已過最壞時刻？
|剖析天下04/12/2019
脫歐大直路 買英資產最後機會？
|國際動態04/12/2019
特斥馬克龍 「北約腦死亡論」侮辱
|剖析天下03/12/2019
日本經濟 難迅速復甦
|FOCUS03/12/2019
【FOCUS】財赤「狼來了」恐成真 香港極需增長新動能
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰