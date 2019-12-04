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04/12/2019 11:28

【本港樓市】施永青：料今年全年二手樓樓價升５至６％

　　《經濟通通訊社４日專訊》中原集團主席施永青表示，香港經濟處於下行，料未來經濟繼續
收縮，但認為樓市未必下跌，香港樓市多年來與經濟脫勾，升幅往往跑贏經濟增長，不排除未來
經濟增長停滯，但樓市輕微上升，隨著政府放寬按揭和住宅市場自住需求強勁，預期今年全年二
手樓樓價上升５－６％。
　　他指出，現時香港零售業和餐飲業下行，對工商舖打擊較大，預期舖租明年才見底回升，並
指因今年上半年樓市表現較預期好，料全年集團不會錄得虧損，又強調不會縮減規模，期望今年
繼續上調薪金。（ｂｎ）

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