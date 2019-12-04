【修例風暴】陳茂波：現時最重要修補社會撕裂，政府積極持續對話

《經濟通通訊社４日專訊》財政司司長陳茂波出席亞洲電子商貿峰會致辭時表示，香港是一

個適合發展電子商貿的地方，政府有責任幫助企業進行數碼化轉型，例如去年金管局推出快速支

付系統（ＦＰＳ），令個人及企業都可以進行即時轉帳，現時已有３６０萬登記，每日交易量超

過１５萬宗，涉及金額２２億元。

他續指，政府現時接受市民以ＦＰＳ形式交稅及水費，另外又推出二維碼支付模式的標準，

宣傳零售流動支付。

他又指，現時最重要的時修補社會撕裂，強調政府正積極持續對話及主動溝通，希望社會可

以和諧及和平的前進。（ｃｗ）

