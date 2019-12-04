《經濟通通訊社４日專訊》財政司司長陳茂波出席亞洲電子商貿峰會致辭時表示，香港是一
個適合發展電子商貿的地方，政府有責任幫助企業進行數碼化轉型，例如去年金管局推出快速支
付系統（ＦＰＳ），令個人及企業都可以進行即時轉帳，現時已有３６０萬登記，每日交易量超
過１５萬宗，涉及金額２２億元。
他續指，政府現時接受市民以ＦＰＳ形式交稅及水費，另外又推出二維碼支付模式的標準，
宣傳零售流動支付。
他又指，現時最重要的時修補社會撕裂，強調政府正積極持續對話及主動溝通，希望社會可
以和諧及和平的前進。（ｃｗ）
04/12/2019 11:34
【修例風暴】陳茂波：現時最重要修補社會撕裂，政府積極持續對話
《經濟通通訊社４日專訊》財政司司長陳茂波出席亞洲電子商貿峰會致辭時表示，香港是一
個適合發展電子商貿的地方，政府有責任幫助企業進行數碼化轉型，例如去年金管局推出快速支
付系統（ＦＰＳ），令個人及企業都可以進行即時轉帳，現時已有３６０萬登記，每日交易量超
過１５萬宗，涉及金額２２億元。
他續指，政府現時接受市民以ＦＰＳ形式交稅及水費，另外又推出二維碼支付模式的標準，
宣傳零售流動支付。
他又指，現時最重要的時修補社會撕裂，強調政府正積極持續對話及主動溝通，希望社會可
以和諧及和平的前進。（ｃｗ）
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