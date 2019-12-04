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04/12/2019 15:49

國泰（２９３）明年加薪２％，但不發年終花紅

　　《經濟通通訊社４日專訊》國泰航空（００２９３）行政總裁鄧健榮向員工發出內部電郵，
宣布明年機艙服務員和達標員工將加薪２％，而國泰將向所有香港所有總經理或以下員工
（ＬｅｖｅｌＡ－Ｅ）發第１３個月薪金，上限３萬元，或相當於一個月月薪的獎金，但不會有
年終花紅。
　　鄧健榮表示，明白員工對未獲發年終花紅感到失望，但今年對國泰和香港很多企業都是困難
一年，因此透過一次性獎金，代表公司對員工的肯定，希望公司上下可以攜手度過這段風高浪急
的時刻。（ｊｏ）

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