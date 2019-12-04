《經濟通通訊社４日專訊》國泰航空（００２９３）行政總裁鄧健榮向員工發出內部電郵，
宣布明年機艙服務員和達標員工將加薪２％，而國泰將向所有香港所有總經理或以下員工
（ＬｅｖｅｌＡ－Ｅ）發第１３個月薪金，上限３萬元，或相當於一個月月薪的獎金，但不會有
年終花紅。
鄧健榮表示，明白員工對未獲發年終花紅感到失望，但今年對國泰和香港很多企業都是困難
一年，因此透過一次性獎金，代表公司對員工的肯定，希望公司上下可以攜手度過這段風高浪急
的時刻。（ｊｏ）
04/12/2019 15:49
國泰（２９３）明年加薪２％，但不發年終花紅
《經濟通通訊社４日專訊》國泰航空（００２９３）行政總裁鄧健榮向員工發出內部電郵，
宣布明年機艙服務員和達標員工將加薪２％，而國泰將向所有香港所有總經理或以下員工
（ＬｅｖｅｌＡ－Ｅ）發第１３個月薪金，上限３萬元，或相當於一個月月薪的獎金，但不會有
年終花紅。
鄧健榮表示，明白員工對未獲發年終花紅感到失望，但今年對國泰和香港很多企業都是困難
一年，因此透過一次性獎金，代表公司對員工的肯定，希望公司上下可以攜手度過這段風高浪急
的時刻。（ｊｏ）
|香港政情04/12/2019
【紓困措施】政府減免商戶水電費 利得稅薪俸稅可分期繳交
|FOCUS04/12/2019
【FOCUS】彈劾報告出爐 侵侵突吹淡風
|生財有道04/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：公用股估值將逐步收復
|生財有道04/12/2019
逆境轉型 企業求生法
|生財有道04/12/2019
相繼調升目標價 瑞聲已過最壞時刻？
|剖析天下04/12/2019
脫歐大直路 買英資產最後機會？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰