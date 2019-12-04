【紓困措施】政府推減免商戶水費及代繳部分電費等措施，涉４０億

《經濟通通訊社４日專訊》財政司司長陳茂波聯同多位官員公布第四輪支援企業和就業措施

，涉及金額超過４０億元。９項措施包括減免非住宅用戶７５％的水費及排污費，為期四個月，

每戶每月水費減免上限為２萬元，排污費上限為１﹒２５萬元；政府收入會少收３﹒４億，

約２５萬個非住宅用戶受惠。



＊電費補貼上限五千元，利得稅及薪俸稅可分期繳交＊



另外，會代繳商業用戶７５％電費，每戶每月補貼上限５０００元，為期四個月，涉及開支

２３億元，約４３萬戶受惠。

財政年度第四季度商業用戶差餉，寬減上限由原來的１５００元加碼至５０００元，政府因

而再減少６億收入，約２６萬個商戶受惠。納稅人１８╱１９年度的利得稅、薪俸稅及個人入息

課稅，亦可申請分期繳交而不收取附加費，為期不超過一年。



＊證監會寬免持牌人及中介機構牌照費＊



證監會將響應政府呼籲，寬免持牌人及中介機構明年的牌照費，超過４﹒７萬人或機構受惠

。回收基金亦會為回收企業推出一次過租金資助，涉及約１﹒１億元。僱員再培訓局的「特別．

愛增值」計劃將會優化及延長，每名學員每月津貼最高金額，由４０００元加碼到５８００元，

以及增加課程選擇及名額，亦會優化「展翅青見計劃」，協助年青人投入就業市場。

（ｃｗ）

