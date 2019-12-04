《小傳日記》貿談甚艱巨，魚缸頻受累；兩萬六難守，誰可來打救？

《小傳日記》花旗國同神州嘅貿易協議又再出現變數，花旗國總統侵侵（特朗普）話，同神

州嘅貿易談判無所謂嘅「死線」，或者等到出年總統大選才簽都得，幾乎粉碎孖屐之前認為會喺

本月落實到首階段貿易協議嘅希望。而且花旗國商務部長羅斯仲話，如果呢兩個星期雙方都無咩

突破，就會如期喺１２月１５日實行新一輪對神州嘅關稅。花旗國三大指數繼續全線腳軟，香江

呢邊都唔例外，朝早低開３１９點報２６０７１點，早段更跌穿兩萬六，低見２５９９５點插水

３９６點。大隻藍戰士幾乎全線向下，最終埋單報２６０６２，跌３２８點或跌逾１巴仙，主板

成交７１８﹒５７億銀微升唔夠１巴仙。

國貨報１０２５４，跌１０１點或跌近１巴仙。吉利（００１７５）漲近１巴仙，報

１４﹒９８銀，係全日唯一上升嘅藍戰士。

Ａ場方面，上證指數報２８７８，跌６點；深成指數報９６８７，升３０點，兩市成交

３５５６﹒７５億人仔。

大隻藍戰士全線撻低，大象（００００５）急跌近２巴仙，報５７銀；ＱＱ（００７００）

軟近１巴仙，報３２８﹒６銀；生發發（００３８８）軟近１巴仙，報２４５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）瀉近２巴仙，報７７﹒６５銀；神州移動（００９４１）滑一亳半子，報

５９﹒２５銀；建行（００９３９）走低近半巴仙，報６﹒１７銀。



＊貿戰無了期手機佬傷悲，高佬又吹奏半導體勁揪＊



侵侵話貿易戰總結未有期限，今日亞洲「孖屐」全面回吐，香江手機佬苦過弟弟啦呢次，唔

知關稅又要收幾多次。雖然今日大行大和吹奏舜宇（０２３８２），但似乎未能止血，今日收跌

逾３巴仙，報１２４﹒６銀。另一孖寶瑞聲科技（０２０１８）都跪低近４巴仙，報５３﹒２５

銀，仲係包尾藍戰士。比亞迪電子（００２８５）潛逾３巴仙，報１３﹒６４銀。丘鈦科技

（０１４７８）插近４巴仙，報１１﹒３８銀。富智康（０２０３８）逆升逾２巴仙，報

１﹒３７銀。

大行高盛又講兩句，話上個月喺花旗國同神州開過會，班大孖沙好似對５Ｇ同神州半導體睇

法比較樂觀，但都呼籲要維持審慎，但就可以考慮下買少少半導體股，今日佢地全部飛高高，華

虹半導體（０１３４７）叻仔高收逾６巴仙，報１４﹒６銀。！中芯（００９８１）同樣唔輸蝕

升近３巴仙，報１０﹒３６銀。康特隆（０１９１２）霸氣飆升一成四，報１﹒８６銀。上海復

旦（０１３８５）同樣高收近３巴仙，報５﹒０２銀。



＊缸友急避險金股即放閃，人仔拖後腿內房佬潛水＊



噚日侵侵一句話就搞到歐洲同花旗國魚缸連番震盪，為求穩陣當然去買返Ｄ貴金屬避險啦，

國際金價隔晚即時創咗一個月高，埋單踢高１巴仙，報１４７７﹒６３美金，今日亞洲時段最多

彈起半巴仙，高見１４８４﹒５６美金，搞到黃金股相當雀躍，招金（０１８１８）勁彈近７巴

仙，報８﹒６１銀。山東黃金（０１７８７）跳起近９巴仙，報１７﹒５８銀。神州白銀

（００８１５）最架勢，急漲一成二，報０﹒８４銀。紫金（０２８９９）就腳軟唔見近半巴仙

，報３﹒０３銀。

另外，全球大宗商品一哥嘉能可旗下鈷礦未來一年會減少產量，加上佢旗下最大嘅鈷礦即將

停產，神州稀土（００７６９）逆市走高近一成八，報０﹒４３５銀。贛鋒鋰業（０１７７２）

就彈起超過４巴仙，報１８﹒４２銀。

前日神州有數據顯示，神州樓市銷情仲係相當熾熱，帶動內房連升咗兩日，但今日魚缸插水

，加上人仔因為貿易戰升溫走低，佢地都冇運行，中海外（００６８８）跌３巴仙，報

２６﹒７銀。潤地（０１１０９）同「四條三」恆大（０３３３３）同樣跣低近兩巴仙，報

３４﹒９銀同１９﹒１銀。融創（０１９１８）同碧桂園（０２００７）都係蒸發逾１巴仙，報

４０﹒６銀同１０﹒９８銀。合景泰富（０１８１３）逆市彈起近４巴仙，報９﹒１４銀。



＊基建就收爐缸友沽貨逃，新經濟回吐阿里好失措＊



魚缸無力，加上接近年尾，唔少大型基建工程都準備「收爐」，今日基建佬都跟住跣晒落嚟

。中鐵（００３９０）走低超過２巴仙，報４﹒４８銀，創逾三年半低；中交建（０１８００）

軟逾半巴仙，報５﹒９１銀；神州鐵建（０１１８６）滑１巴仙，報７﹒８６銀；神州中車

（０１７６６）跌逾１巴仙，報５﹒０６銀；中車時代電氣（０３８９８）挫２巴仙，報

２５﹒８銀。

中美貿談唔明朗，市場氣氛偏淡，資金避險，最近熱炒嘅新經濟佬回吐。大熱門阿里

（０９９８８）蒸發跌近２巴仙，報１８９銀，失守１９０蚊大關；獲大行摩通續予增持嘅眾安

在綫（０６０６０）挫超過４巴仙，報２６﹒９銀，穿十天線；美團點評（０３６９０）挫３巴

仙，報１００﹒５銀；閱文（００７７２）亦跌３巴仙，報２９﹒２５銀；平安好醫生

（０１８３３）與默克戰略合作，探索慢病管理等方面嘅數字醫療綜合解決方案，升不足半巴仙

，報５２﹒０５銀；美圖（０１３５７）跌逾１巴仙，報１﹒４１銀。請請！



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