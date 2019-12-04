《真知灼見－溫灼培》澳元反彈非無因

《真知灼見》澳洲央行於周二（３日）議息會後，決定維持息率不變於０﹒７５％。在其聲

明中，澳洲央行行長洛威表示，為保持經濟穩步發展，該行不排除會進一步減息。而就是不再減

息，面對現今環球及國內情況觀察，他認為澳洲息率仍會維持低息環境一段較長日子。而按澳元

利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳洲央行明年５月減息機會達七成。



＊澳洲第三季度流動帳盈餘歷來最大＊



澳洲央行雖不斷恐嚇要減息，但實際上澳元自周一晚（２日）已展現升勢。有一點必須明白

，過了本周議息會後，澳洲央行下次議息最快也有待２月４日，期間將難於減息。假使期間中美

一旦能達成貿易協議，可以想像對澳元更為有利。相信這是解釋澳元升的第一個因素。另一方面

，澳洲周二（３日）公布第三季流動帳出現７９億澳元盈餘，是該國歷來最大流動帳盈餘。按路

透社收市價計算，澳元第三季平均匯率６８﹒５３美仙，與現今水平相若，換言之，以現今澳元

匯率水平，似乎足以為當地流動帳帶來龐大盈餘。從這角度出發，澳元匯價實在不用再走低以協

助當地經濟改善。最後，中國製造業數字的改善，官方及財新ＰＭＩ兩者均處盛衰分界線之上亦

為利好澳元。



＊中美利益所在，達成貿議機會存在＊



不過，看好澳元的最大風險卻要留意中美能否盡快達成貿易協議及南美貨幣變化情況。而昨

晚美國總統特朗普就指出，與中國的貿易協議可能要等待到２０２０年１１月大選後才能達成。

此話一出隨即令市場失望。令市場對中美有望於本月內達成協議的盼望一掃而空。不過基於中美

達成階段性貿易協議乃雙方利益所在，現階段我們仍是認為中美雙方達成協議的機會存在。不過

這是一個重要風險因素我們要密切留意。

技術上，澳元龐大支持料於６７﹒２０美仙，首個阻力估計在６９﹒３０美仙，即１１月初

的高位。假如期間中美能達成協議，使澳元進一步升，下一阻力料於７０美仙。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

