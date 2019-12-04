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即市新聞

04/12/2019 11:26

【本港經濟】本港１１月ＰＭＩ跌至３８﹒５，創沙氏以來最差

　　《經濟通通訊社４日專訊》ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ調查顯示，１１月日經香港採購經理指數
（ＰＭＩ）由１０月的３９﹒３跌至３８﹒５，顯示私營經濟的景氣度下滑至２００３年非典危
機以來最差。政治動盪對企業運作繼續造成干擾，除非１２月份出現重大復甦，否則第四季度
ＧＤＰ將跌逾５％。
　　１０月和１１月的平均ＰＭＩ讀數為３８﹒９，反映經濟正步入逾２１年調查歷史以來的最
差季度。受訪業者表示，政治動盪對企業運作繼續造成干擾，１１月份的業務活動量以歷來最大
的跌幅收縮。
　　第四季度中段，市場對港製商品與服務的整體需求進一步惡化，新增業務量以２００８年
１１月以來的最大跌幅急降。
　　企業１１月份從中國內地新接的訂單量已連續１９個月減少，跌幅更攀至該項數據自
２００５年３月初次收集以來最高。由於銷情疲弱，企業積壓的工作量再度收縮，而且速度明顯
，並轉而拖低１１月份的就業數字，惟跌幅尚算輕微。
　　ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ　Ａｗ表示，最新的採購經理指調查為香
港描繪了一幀憂鬱畫像。１１月份的ＰＭＩ數據顯示，香港私營經濟陷入２００３年非典危機以
來的最嚴重衰退。綜合１０月份與１１月的平均ＰＭＩ讀數來看，除非１２月份出現重大復甦，
否則第四季本地生產總值（ＧＤＰ）將跌逾５％。（ｂｉ）

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