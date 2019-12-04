港股一度失守二萬六，全日收２６０６２挫３２８點，成交７１９億

《經濟通通訊社４日專訊》美股三大指數昨晚急回，美國總統特朗普指對貿易戰何時了結「

沒有限期」，消息引發亞洲股市急挫，港股並未倖免，恆指今早低開３１９點，並曾失守二萬六

關口，低見２５９９５點，隨後繼續於關口徘徊，貿易戰「風眼股」跌幅顯著，瑞聲

（０２０１８）、萬洲（０２０１８）及創科（００６６９）急挫拖累大市氣氛，內房股受人民

幣因素被拋售，本地地產股一同捱沽。最終恆指報２６０６２點，跌３２８點或跌１﹒２５％，

主板成交７１８﹒５７億元升０﹒８５％。國企指數報１０２５４，跌１０１點或跌

０﹒９８％。

內地Ａ股走勢不一，上證綜指收報２８７８點，跌６點或跌０﹒２３％；深證成指收報

９６８７點，升３０點或升０﹒３１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒６４％，報５７元；港交所（００３８８）跌

０﹒９７％，報２４５元；騰訊（００７００）跌０﹒７３％，報３２８﹒６元；中移動

（００９４１）跌０﹒２５％，報５９﹒２５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒７１％，報

７７﹒６５元。



＊離岸人幣急跌拖累內房股，本地地產股一同捱沽＊



中美貿易戰令人民幣再度急跌，消息引發內房股下挫，中海外（００６８８）跌

３﹒０９％，報２６﹒７元；華潤置地（０１１０９）跌１﹒８３％，報３４﹒９元；融創中國

（０１９１８）跌１﹒３４％，報４０﹒６元；碧桂園（０２００７）跌１﹒４４％，報

１０﹒９８元；中國恆大（０３３３３）跌１﹒５５％，報１９﹒１元。

雖然早前摩通發表研究報告指，本地土地供應緊張，看好本港地產股發展，但萊坊公司則預

料，本港明年一般住宅樓價或微跌５％，本港地產股今日隨大市捱沽，恆基地產（０００１２）

跌１﹒３３％，報３７﹒１５元；新地（０００１６）跌１﹒８６％，報１１０﹒９元；新世界

（０００１７）跌２﹒０６％，報９﹒９９元；恆隆地產（００１０１）跌１﹒２４％，報１５

﹒９４元；長實集團（０１１１３）跌１﹒８３％，報５０﹒９元。

本港股市急挫，部分資金流入逆向ＥＴＦ，本港多隻相關產品有不錯的升幅，ＦＩ二南方恆

指（０７５００）升２﹒６５％，報７﹒３５元；ＦＩ南方恆指（０７３００）升１﹒２６％，

報５﹒６２元。



＊中美貿談不明朗手機股回吐，賭股走弱高盛指明年改善＊



中美貿易不明朗情況下，手機股明顯回吐，雖然大行大和將舜宇（０２３８２）提升，惟未

有對股價有正面影響，股價仍跌３﹒４９％，報１２４﹒６元；瑞聲科技（０２０１８）跌

３﹒７１％，報５３﹒２５元；比亞迪電子（００２８５）跌３﹒２６％，報１３﹒６４元；丘

鈦科技（０１４７８）跌３﹒８９％，報１１﹒３８元。

大行高盛早前發表報告認為，賭收弱勢將持續，因去年同期的基數較高，料明年１月情況開

始復甦，惟今日濠賭股持續走弱，銀河娛樂（０００２７）跌１﹒５４％，報５１元；新濠國際

（００２００）跌１﹒２４％，報１９﹒９元；澳博控股（００８８０）跌０﹒９９％報

８﹒０４元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒６２％，報１６﹒９６元；金沙（０１９２８）跌

１﹒４８％，報３６﹒６元；美高梅中國（０２２８２）跌１﹒５２％，報１１﹒６４元。

內地豬價按月跌逾兩成，近日內地農業農村部表示，能繁殖的母豬存數回升，生豬存貨下降

也基本見底，豬肉股明顯回吐，雨潤食品（０１０６８）跌５﹒９５％，報０﹒７９元；萬洲國

際（００２８８）跌１﹒８８％，報７﹒８２元；中糧肉食（０１６１０）跌１﹒２％，報２﹒

４８元；惠生國際（０１３４０）跌０﹒８１％，報０﹒１２３元。（ｕｌ）

