《鍾之日記》花旗一記悶棍，魚缸驚嚇失魂

《鍾之日記》１２月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國總統特朗普周二（３日）表示，可能到明年１１月美國大選後，才與中國達成貿易協議

，換言之，此前推測將在下月達成談判的首階段貿易協議，預期簽署時間將大幅延後，但無人能

預計未來一年會發生甚麼事，特朗普能否連任也是未知之數，所以特朗普的說法相當於擱置了此

前進行的貿易談判。特朗普個性反覆，不排除他在未來數日重新向中方示好，不過可以肯定的是

，若協議對美方沒有足夠好處，特朗普是不會簽署協議的。

美國商務部長羅斯亦火上添油，稱若中美未來兩周沒有突破，美國將如期在本月１５日對中

國最後一批商品加徵關稅，受影響商品包括手提電腦、手機等熱門消費品。

美股三大指數昨晚急回，美國總統特朗普指對貿易戰何時了結「沒有限期」，消息引發亞洲

股市急挫，港股並未倖免，恆指今早低開３１９點，並曾失守二萬六關口，低見２５９９５點，

隨後繼續於關口徘徊，貿易戰「風眼股」跌幅顯著，瑞聲（０２０１８）、萬洲（０２０１８）

及創科（００６６９）急挫拖累大市氣氛，內房股受人民幣因素被拋售，本地地產股一同捱沽。

最終恆指報２６０６２點，跌３２８點或跌１﹒２５％，主板成交７１８﹒５７億元升０﹒８５

％。國企指數報１０２５４，跌１０１點或跌０﹒９８％。



＊滬深繼續冰封，滬指低落微跌＊



隨著首階段貿易協議一拖再拖，外界對中美化解矛盾的預期愈來愈低，根本原因在於，中方

除了增購美國農作物外，並無作出任何實質性的讓步，美國白宮內外官員均強烈反對撤回關稅，

結果貿易談判就變成了雙方自說自話。

除了經貿關係緊張外，政治上的摩擦亦加深了中美之間的隔閡。美國國會日前近乎一致通過

香港人權法後，美國眾議院於香港時間今早，再度以４０７票對１票的極大票數差，通過了《維

吾爾人權政策法案》，制裁被指壓迫維吾爾族穆斯林人權的中國官員。中國方面反駁法案蓄意詆

毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，中方對此表示強烈憤慨

、堅決反對。中美此前營造的良好會談氣氛再次降至冰點。

避險情緒急升溫，滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２７％，維持該跌幅至收市，全日跌

０﹒２３％，報２８７８﹒１２點，深成指則午後倒升，全日揚０﹒３１％。交投繼續冰封，兩

市全日成交３５５７億元人民幣，按日成交增加２﹒５％，不過外資今日則通過陸股通流入Ａ股

３９﹒６億元人民幣。



＊美國亮出核彈級招數，可絕地擊殺華為＊



華為近日流年不利，發生了自財務總監「太子女」孟晚舟在加國被捕以來最大的管治危機，

可謂內外交迫。「內」是指華為一名前員工，自曝因爭取離職補償金，結果被華為誣陷敲詐勒索

，結果被深圳公安動用各種手段，拘留了足足２５１日，期間從不准保釋，事件引發輿論一面倒

的聲討，是華為所面對的最大輿情風暴；而「外」則是指，美國對華為的緊盯死咬，仍然在繼續

。

日前是孟晚舟在加拿大被捕一周年，美國擬為她送上一份厚禮。據外電引述消息人士表示，

白宮國家安全委員會重新考慮將華為列入美國財政部的指定制裁名單（Ｓｐｅｃｉａｌｌｙ

Ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ Ｎａｔｉｏｎａｌｓ，簡稱ＳＤＮ），可能在未來幾個月被提上日程，

取決於華為風波的事態發展。將華為列入ＳＤＮ，被視為美國官員芸芸政策選項中的「核按鈕」

，比美國商務部管理的實體清單還要強力。ＳＤＮ由美國財政部海外資產管理辦公室管理，被列

入名單的企業或個人在美國的資產亦會被凍結，且不可以與美國公司進行金融交易，幾近於不可

能再使用美元進行交易。

本港手機設備股普遍挫，瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒７％，舜宇光學（０２３８２）插

３﹒５％，比亞迪電子（００２８５）跌３﹒３％，鴻騰精密（０６０８８）跌３﹒２％，惟獨

富智康集團（０２０３８）升２﹒２％。



＊阿里港股較美股首現折價，傳摩通基金減持騰訊增阿里＊



隨著港股近期反覆下挫，剛回巢的新貴阿里巴巴（０９９８８）也站不穩，收跌１﹒９％，

報１８９元，失守１９０元大關，並已連跌第四日。阿里巴巴美股周二（３日）收報１９４﹒９

美元，以１ ＡＤＳ拆成８股折合成港股為１９０﹒７港元╱股，是上市以來的首次港股價格較

美股市場出現折價。

阿里巴巴公布，於上日（３日），聯席代表悉數行使１５％超額配股權，涉及合共７５００

萬股股份。每股作價１７６元，額外所得淨額１３１﹒６６億元。超額配發股份預期本月６日開

始買賣。

雖然阿里連日有所調整，但大行普遍看好該股前景。中信證券在最新發布的研報中指出，阿

里巴巴集團近期於Ｈ股市場再次上市，公司電商業務在人、貨、場等方面擁有絕對優勢，同時發

力投資布局新零售、大文娛及金融、支付、物流等基礎設施，鞏固公司在核心商業生態與科技領

域的長期競爭力，打開長期增長空間。看好公司從業務到治理全方位、長期的競爭力。公司在港

股再次上市，將為內地和香港投資者打通投資渠道，有望對美股和Ｈ股估值形成正向的促進作用

，建議積極把握公司預期進入「港股通」等投資機會。

另外，據外媒報道，截至１０月３１日，摩根大通旗下規模６５億美元的新興市場股票基金

把所持騰訊（００７００）倉位減少了１４％，目前為其第五大持倉。但同時增加了對百威亞太

（０１８７６）等公司的持股，以及將其當前最大的持倉－－阿里巴巴的倉位增加了２％。

騰訊控股今日收跌０﹒７％，而百威亞太則跌１﹒９％。





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