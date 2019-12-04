【駐京專電】河北省長：加快區塊鏈技術和產業創新發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》河北省省長許勤主持召開省政府專題學習會

。許勤指出，要強化規劃引領和政策支持，謀劃好區塊鏈發展思路，研究制定專項行動計劃，完

善信息基礎設施，加強研發能力建設，強化人才支撐。要推動產業創新發展，推進區塊鏈與人工

智能、大數據、物聯網等信息技術深度融合，完善信息技術產業鏈；推進區塊鏈與實體經濟深度

融合，促進在電子商務、政務服務、智慧醫療、信用體系建設、農產品安全追溯等領域的應用。

