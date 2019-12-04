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04/12/2019 08:18

【駐滬專電】滬警方４個月偵破侵權案件逾三百起，涉案４１億

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海市公安局昨日（３日）開展打擊食藥環
犯罪「崑崙」行動和整治食品安全問題聯合行動成果宣傳展示活動，活動現場銷毀了一大批假冒
品牌調味品、白酒、大白兔奶糖、生蠔等。
　　今年７月以來，上海公安會同市食藥安辦、市場監管局等部門開展了「崑崙」行動，不斷加
大打擊食品、藥品、環境和知識產權的力度。行動至今，上海警方共偵破侵犯知識產權類案件逾
３００起，抓獲犯罪嫌疑人逾７６０人，總涉案金額達４１億元人民幣。

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