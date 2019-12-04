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04/12/2019 09:09

【貿易開戰】美眾議院通過涉疆法案，外交部：停止干涉中國內政

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國國會眾議院剛剛通過了所謂「２０１９年維吾爾人權政策法
案」。中國外交部發言人華春瑩對此發表講話指，該案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑
中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係
基本準則，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。
　　華春瑩強調，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。新疆曾
經深受極端主義、暴恐活動之害。面對嚴峻形勢，新疆自治區政府依法打擊暴恐活動，同時重視
源頭治理，包括積極推進去極端化工作，不斷促進經濟發展、民族團結和社會和諧穩定。這些措
施確保了新疆三年來未發生一起恐怖襲擊事件，受到２５００萬新疆各族人民的普遍支持，也為
全球反恐事業作出了積極貢獻。
　　我們要正告美方，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。美方上述法案蓄意抹黑中方
反恐和去極端化舉措，只會進一步暴露其在反恐問題上的雙重標準，只會讓中國人民進一步看清
其偽善面目和險惡用心。
　　中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。美方利用涉疆問題挑撥中
國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的圖謀是絕對不可能得逞的。我們奉勸美方
立即糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉中國內政。中方將根據形勢發展
作出進一步反應。（ｗｌ）

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