【人行操作】官媒評論：短期流動性無憂，明年首季降準可能性更大

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行已連續１１日暫停逆回購操作，本周截至今日市場零投

放零回籠。《中國證券報》頭版刊文稱，１２月流動性供求缺口總體不大，大額財政支出，配合

人行適時適量開展公開市場操作，基本可保障資金面平穩跨年，短期內降準必要性並不太大。

考慮到春節等多因素帶來大量資金需求，１月又是傳統稅收大月，年初還是信貸投放較為集

中的時點，專項債額度提前下達則意味著明年初就將迎來較多地方債發行，下一次降準操作出現

在明年一季度的可能性更大。（ｗｌ）

