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即市新聞

04/12/2019 10:19

《股林淘金－林家亨》美股熊蹤現，港股受沽壓

　　《股林淘金》昨天（３日）早上本欄已率先報道了美國有大型投資機構看淡美股前景，並進
行了４８億美元的股票資產看淡對沖，昨夜的美股果然大幅下滑，道指曾經跌超過４００點，收
市前收復部分失地，報跌２８０點，納指下跌４７點。資金流入債市避險，令長、中、短債息下
滑，債券價格上升。美股的現走勢已出現了強烈的熊市信號，１１月２７日美股可能已見頂之警
號不容忽視！預計今日港股會受美股拖累，有機會跌近保歷加通道底線２５９６０點水平附近。
友邦保險（０１２９９）假若今日（４日）開市時股價跌幅溫和，可以減持，等待之後低位才重
新吸納。阿里巴巴（０９９８８）之美股昨天收市價大約等同港幣１９０元，今日宜等待跌穿這
股價水平，才有較佳入市值博率之考慮。
　
＊認購心動有值博＊
　
　　明天（５日）中午截止招股的手機遊戲股心動（０２４００）是全球少數具備遊戲研發、發
行，及自有遊戲用戶平台的遊戲公司，由於海外發行遊戲及旗下中國最大游戲社區及平台
ＴａｐＴａｐ所提供的收入急升，令近期公司業績高增長。截至９月底止，ＴａｐＴａｐ手機應
用程式的平均月活躍用戶達１７００萬，有萬多家遊戲開發商參與，擁有超過５０００款手遊供
遊戲玩家下載，其遊戲評分已成為中國手遊行業中參考的權威。
　　集團的收入主要來自遊戲運營及信息服務（ＴａｐＴａｐ貢獻），由２０１６至去年，集團
收入及利潤的複合年增長率分別達５７％及２８９％，至１８﹒９億及３﹒５億元（人民幣．下
同）。去年ＴａｐＴａｐ的收入大幅升至３億元，毛利率達８８％。海外巿場收入佔遊戲總收入
由２０１６年２﹒１％飆升至２０１８年的６１﹒５％。截至９月底，集團的網絡遊戲的平均月
活躍用戶達１９２０萬，較去年底增近１﹒２倍。這數據顯示心動業績正處於高速增長期，不妨
留意認購。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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