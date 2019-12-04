【豬價飛天】六省調入活豬須點對點，當局稱新政沒造成豬價上升

《經濟通通訊社４日專訊》近日，中南六省（河南、湖北、湖南、廣西、廣東、海南六省）

防控應急指揮部聯合發布《關於中南區試點實施活豬調運有關措施的通知》，明確自今年１１月

３０日起，開始試行通過「點對點」從區域外調入肥豬。市場擔心新政造成六省豬肉價格上漲。

農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海３日強調，網上一些「全面禁調」傳言是不符合實際的。

他指此次通知並不是說區域外的生豬一律不得調入，政策不對種豬、仔豬採取限制性調運措施，

而外省的豬肉及豬肉產品，只要檢疫合格，都可以調入中南區，沒有其他任何限制。楊振海補充

，對動物疫病實行區域化管理是國際通行做法和疫病防控基本經驗，特別是成功根除非洲豬瘟疫

情的國家，絕大部分都實行分區防控。

楊振海表示，據中南區的監測統計，１１月３０日以來，從區域外調入的豬肉和活豬數量沒

有明顯變化，豬肉價格總體穩定。綜合判斷，在中南區試點實施活豬調運有關措施不會成為額外

的漲價因素。

楊振海介紹，從１０月份的監測數據看，生豬生產的重要指標都出現了積極變化，全國能繁

殖母豬存欄首次止降回升，意味著生豬基礎產能已經開始恢復，且規模養豬場生產恢復快，全國

年出欄５０００頭以上的規模豬場生豬存欄和能繁母豬存欄連續三個月環比增長。（ｅｙ）

