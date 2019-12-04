【政策解讀】中信：消費稅改短期內難拓至白酒業，解除市場隱憂

《經濟通通訊社４日專訊》財政部聯合國家稅務總局共同起草《中華人民共和國消費稅法（

徵求意見稿）》，意見稿明確，保持現行稅制框架和稅負水平總體不變，而市場最關注的白酒部

分，新規擬繼續從生產（進口）環節徵稅，稅率為２０％加０﹒５元人民幣（每５００毫升）。

中信證券研究指，市場此前主要擔憂，白酒稅率會被調整，及改向零售端徵收消費稅，不過

意見稿內容與現行制度一致，預計將解除市場的短期擔憂，對白酒板塊形成利好。但考慮到意見

稿中明確「國務院可以實施消費稅改革試點，調整消費稅的稅目、稅率和徵收環節，試點方案報

全國人民代表大會常務委員會備案」，預計後續改革仍將繼續推進。中信認為，未來消費稅改革

推廣到其他品類的節奏、落地方式還有較大的不確定性，且白酒由於渠道的複雜性，實現難度大

、即使試點排位大概率會在煙油之後。

報告認為，對茅台（滬：６００５１９）、五糧液（深：０００８５８）、瀘州老窖

（深：０００５６８）等強勢品牌，由於品牌力強大，對渠道和消費者議價能力強，新增稅負料

將實際由渠道或者消費者承擔，對企業利潤影響小。但對品牌力不足的競爭弱勢企業來說，預計

將自行承擔部分或更多稅負壓力，更容易從白酒稅改落地受到負面影響。另外，若稅改實施，新

增消費稅將由消費發生地徵收，當地政府將更有意願加大開放力度，引入名酒競爭，有利於名酒

企業加速全國化。

除白酒外，意見稿中對煙、油、高端化妝品、高檔手表等品類的稅率、徵收環節也均未有調

整，目前僅金銀鑽飾和超豪跑車兩類商品的消費稅在零售環節徵收。中信認為，以消費稅的調節

功能出發，高端奢侈品的消費稅稅率提高、徵收後移至零售端存在概率，這將側面提升免稅渠道

的吸引力。（ｅｙ）

