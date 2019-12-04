【修例風暴】中聯辦主任：要維護憲法核心價值，否則法治無從談起

《經濟通通訊社４日專訊》中聯辦主任王志民於區選後首次在港作公開發言，他於今日舉行

的「國家憲法日」座談會上分享三點體會，包括堅定維護憲法和憲法確立的憲制秩序，是全面貫

徹落實「一國兩制」的根本要求，他解釋憲法是國家的根本法，在中國範圍具有最高法律地位，

是「一國兩制」和政府的根本，強調不存在任何脫離憲法的情況。

王志民稱，香港同胞珍惜法治，就要維護憲法的核心價值，否則法治無從談起。他又指，首

要是維護憲法的權力和尊嚴，維護由憲法制定的香港特別行政區的憲制秩序，從而保障全面管治

權和高度自治權，他強調無論前進的道路上遇到怎樣的紛亂和挑戰，他們一定會維護「一國兩制

」不變形、不走樣，並堅守「一國」之本，善用「兩制」之利。



＊王志民：憲法是幸福生活的保障＊



王志民強調，堅定維護基本法和憲法確立的憲制秩序，是香港繁榮穩定、市民安居樂業的根

本保障，形容憲法是幸福生活的保障，香港回歸二十二年施政經驗，只有確保憲制秩序，香港的

繁榮穩定、市民安居樂業就得到保障，若憲制秩序受到一小撮人破壞，就會紛爭不斷、亂象不斷

，全社會都會因此付上沉重代價。

他又指，過去一段時間，香港出現激進暴力違法行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重香港

繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，形容這是撼動憲法和基本法制定的憲制秩序，又指

廣大市民對暴力犯罪活動感到痛心，他相信香港同胞會認同止暴制亂、恢復秩序是香港最緊迫的

工作，希望港人堅定支持林鄭帶領政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持司法機

構嚴正懲治犯罪分子。（ｗｌ）

