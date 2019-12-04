  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/12/2019 16:16

【修例風暴】中聯辦主任：要維護憲法核心價值，否則法治無從談起

　　《經濟通通訊社４日專訊》中聯辦主任王志民於區選後首次在港作公開發言，他於今日舉行
的「國家憲法日」座談會上分享三點體會，包括堅定維護憲法和憲法確立的憲制秩序，是全面貫
徹落實「一國兩制」的根本要求，他解釋憲法是國家的根本法，在中國範圍具有最高法律地位，
是「一國兩制」和政府的根本，強調不存在任何脫離憲法的情況。
　　王志民稱，香港同胞珍惜法治，就要維護憲法的核心價值，否則法治無從談起。他又指，首
要是維護憲法的權力和尊嚴，維護由憲法制定的香港特別行政區的憲制秩序，從而保障全面管治
權和高度自治權，他強調無論前進的道路上遇到怎樣的紛亂和挑戰，他們一定會維護「一國兩制
」不變形、不走樣，並堅守「一國」之本，善用「兩制」之利。

＊王志民：憲法是幸福生活的保障＊

　　王志民強調，堅定維護基本法和憲法確立的憲制秩序，是香港繁榮穩定、市民安居樂業的根
本保障，形容憲法是幸福生活的保障，香港回歸二十二年施政經驗，只有確保憲制秩序，香港的
繁榮穩定、市民安居樂業就得到保障，若憲制秩序受到一小撮人破壞，就會紛爭不斷、亂象不斷
，全社會都會因此付上沉重代價。
　　他又指，過去一段時間，香港出現激進暴力違法行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重香港
繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，形容這是撼動憲法和基本法制定的憲制秩序，又指
廣大市民對暴力犯罪活動感到痛心，他相信香港同胞會認同止暴制亂、恢復秩序是香港最緊迫的
工作，希望港人堅定支持林鄭帶領政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持司法機
構嚴正懲治犯罪分子。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/12/2019
禹洲：今年全年銷售有望超額完成達700億人幣
FOCUS04/12/2019
【FOCUS】彈劾報告出爐 侵侵突吹淡風
生財有道04/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：公用股估值將逐步收復
生財有道04/12/2019
逆境轉型 企業求生法
生財有道04/12/2019
相繼調升目標價 瑞聲已過最壞時刻？
剖析天下04/12/2019
脫歐大直路 買英資產最後機會？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金