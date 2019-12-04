【聚焦數據】１１月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒５創５月以來新高

《經濟通通訊社４日專訊》中國１１月財新服務業ＰＭＩ錄得５３﹒５，高於１０月２﹒４

個百分點，為５月以來最高，顯示服務業經營活動加速擴張。此前公布的１１月財新中國製造業

ＰＭＩ微升０﹒１個百分點至５１﹒８，兩大行業ＰＭＩ均有提高，受此帶動，１１月財新中國

綜合ＰＭＩ錄得５３﹒２，高於上月１﹒２個百分點，為２０１８年３月以來最高。

財新中國服務業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ走勢與統計局ＰＭＩ一致。國家統計局公布的１１月服

務業商務活動指數錄得５３﹒５，上升２﹒１個百分點；綜合ＰＭＩ回升１﹒７個百分點至

５３﹒７。



＊１１月綜合新訂單總量繼續擴張＊



１１月服務業內外需求均有所好轉，新訂單指數從上月低點有所回升，新訂單總量顯著增長

，新出口訂單指數也升至四個月高點。受訪服務業企業普遍反映，公司計劃擴張，有新項目上馬

，整體需求狀況有所改善。製造業新訂單指數則從上月高位小幅回落，但仍保持較高水平。綜合

來看，１１月綜合新訂單總量繼續擴張。兩大行業新出口訂單總量皆有所增長，拉動１０月綜合

新出口訂單總量小幅增長，增速與１０月相同。

１１月服務業就業指數在擴張區間小幅走弱，增速降至四個月最低，但在製造業就業指數躍

升至擴張區間的帶動下，綜合就業指數也升入擴張區間，扭轉了１０月小幅收縮的狀態。在投入

成本漲幅回落的同時，服務業收費價格指數在擴張區間內小幅上揚。但在市場競爭壓力下，製造

業廠商出廠價格則小幅下降１１月服務業樂觀度顯著反彈，但仍處低位。受製造業樂觀度降至五

個月最低的拖累，１１月企業對未來１２個月的生產經營前景信心度較１０月出現微降，繼續處

於歷史較低水平。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，１１月中國經濟呈現出進一步回暖

勢頭，內外需求皆有所好轉。但企業信心仍未見明顯改善，顯示中美沖突的高度不確定對企業預

期的影響，這將製約經濟增長的修復。中美沖突是拖累２０１９年經濟增長的核心，也將是制約

２０２０年中國經濟企穩回升的關鍵線索。（ｃａ）

