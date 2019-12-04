【ＦＯＣＵＳ】彈劾報告出爐，侵侵突吹淡風

【ＦＯＣＵＳ】距離１２月１５日加稅限期僅餘十日，「變臉快過翻書」的侵侵周二

（３日）於倫敦出席北約峰會期間突改口風，稱「中美第一階段協議可能要等到美國大選後完成

」，令普遍預期雙方最快年底前簽字畫押的市場大驚失色；道指早盤急插逾４５０點，十年期美

債亦一度低見１﹒６９３％。

不過，若看侵侵發言的時機，正值眾議院情報委員會剛新鮮出爐厚達３００頁的《特朗普－

烏克蘭彈劾調查報告」，他以重挑貿易戰火頭來轉移焦點，可謂故伎重施；加上餘下

１５６０億美元中國貨涉及從ｉｐｈｏｎｅ到玩具等大量消費品，且看這一次他可以走多遠。



＊重挑貿易戰火頭，似刻意轉移調查報告焦點＊



上周才稱中美談判「已進入最後關頭」的侵侵，周二突改口風稱，談判沒有最後期限，「樂

意等到明年大選後（ｗａｉｔｉｎｇ ｕｎｔｉｌ ａｆｔｅｒ ｔｈｅ

ｅｌｅｃｔｉｏｎ），再跟中國達成貿易協議。」此番狠話拖累道指最多急插逾４５０點，恐慌

指數（ＶＩＸ）一度飆升逾６％，十年期美債則暴跌低見１﹒６９３％。

不過，若看侵侵發言的時機，除了慣常的極限施壓，最大可能恐與轉移眾議院最新調查報告

的焦點有關。就在侵侵前往倫敦的飛行航程期間，民主黨把持的情報委員會公布了厚達

３００頁的《特朗普－烏克蘭彈劾調查報告」，正式指控侵侵為贏得總統連任而請求外國干預、

破壞國家安全，並史無前例地下令妨礙國會調查。

侵侵甫一抵達倫敦就發推反擊指此是獵巫報告，隨即在峰會期間大放中美貿談淡風，更指華

爾街當天的損失「只是花生」，不管股市是升是跌，他都「不會注視股市。」



＊對華加稅勢傷美選民錢包＊



事實是否真的如此？倘若如商務部長羅斯一唱一和所稱，若中美談判未來兩周未有突破，美

國將如期在本月１５日對華加徵更多關稅，那麼，美國人或將為法國香檳和奶酪支付新關稅外（

ＵＳＴＲ周一宣布將對香檳、手袋等２４億美元法國進口商品徵稅），亦恐需為中國製造的ｉｐ

ｈｏｎｅ、玩具、嬰兒車、微波爐等大量消費品支付新關稅。

摩通早前報告就指，對中國商品已徵收的關稅或令美國家庭平均每年多支付６００美元；如

下一輪對３０００億美元加徵關稅全部生效，每家庭多支付數字或升至１０００美元。報告直言

，關稅將顯著影響２０２０總統大選前美國選民的錢包。Ｍａｎｕｌｉｆｅ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ全球宏觀策略董事總經理Ｓｕｅ Ｔｒｉｎｈ則

稱，如１２月１５日對華加徵新關稅，「特朗普將成為那個偷走聖誕節的綠毛怪。」

有鑒於此，見慣「Ｔｈｅ ｔｒａｄｅ ｗａｒ ｃｙｃｌｅ」的金融市場料對侵侵反覆無

常的好淡聲明表現更具韌性。畢竟，他所謂「Ｉ ｄｏｎ’ｔ ｗａｔｃｈ ｔｈｅ

ｓｔｏｃｋ ｍａｒｋｅｔ」只是得啖笑；而真正要小心的，實則是價格與盈利偏差接近歷史高

位的美股，正隱現的熊市信號。

