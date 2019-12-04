《樓市亮話－湯文亮》人權法案有利香港樓市

《樓市亮話》１２月初，有一間大銀行邀請我做了一個講座，我約略分析過樓市形勢之後，

就進入答問環節，有人問特朗普剛剛簽了的《香港人權及民主法案》，會不會令香港樓價大跌？

這個問題其實已經從中原指數反映出來，人權法案並不是一朝一夕的事，在香港社運進行期間，

已經有不少香港人到美國要求推出這條法案，即使在社運以及人權法案的陰影下，中原指數最多

亦只不過下跌了５％，並且隨即反彈。由此可見，人權法案不但對樓市影響輕微，甚至能夠鞏固

香港樓市，我咁樣講台下當然噓聲四起。



我反問提問的人，如果他有資產在香港，會不會因為人權法案而將資產轉到美國或者她的同

盟國，例如日本、台灣、新加坡等地？那人實話實說一定不會，因為如果唔覺意出現在制裁名單

上，美國就會凍結他的資產，甚至指示她的同盟國凍結他的資產，他甚至考慮出售美國資產搬到

一些美國影響力不夠觸及的國家，香港反而是一個安全地方。本來這是毋須擔心，美國是不會輕

易推出制裁名單，但現在環境有變，制裁名單並不是由美國議訂，而是照香港社運人士的意思執

行，一個普通的香港商人隨時會被列入制裁名單，美國可以影響全世界，但影響唔到中國、香港

。大家當然唔會放資產在中國，結果香港是最安全的地方，唔驚美國會凍結資產，所以，人權法

案又點會令樓價大跌？反而樓價得到支持而上升，如果發生二三十年前就難講，因為當時美國基

金持有不少香港物業，有乜依郁，基金立刻會出售持有的物業，香港樓價想唔跌都唔得。



不少人都知道美國在香港每年有３００多億美元盈餘，究竟是怎樣得來？香港又沒有製造業

，就算有都微不足道，其實，那些盈餘是從資產管理得來，不少國內以及香港人在美國投行買基

金，債券等產品，３００多億是中間產生的手續費及利潤。如果任何人擔心出現在制裁名單上，

不但會停止向那些美國投行買金融產品，甚至出售手上的金融產品，美國金融機構生意減少，利

潤自然下跌，美國商人反而會是人權法案的終極受害者。要解決亦不是沒有辦法，第一個是美國

暫時不會用，就是擱置這條法案；第二個是不會得到香港社運人士同意，就是法案要按既定時間

表進行，香港社運人士是無權制定制裁名單，最好的辦法就是先用第二，後用第一，一個不負如

來不負卿的兩全辦法。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

