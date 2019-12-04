《缸邊嫺談－黃惠嫺》深圳國際擴大物流業務，料收入加快增長

《缸邊嫺談》深圳國際（００１５２）主要通過持有約５２％權益的附屬公司深圳高速

（００５４８）經營收費公路項目。截至２０１９年６月３０日，深圳國際共持或控制共１７個

高速公路項目，分布在深圳地區、廣東省其他地區及中國其他省份，收費里程分別約為１７４公

里、２６８公里及１８７公里。此外，集團亦直接持有龍大高速８９﹒９３％權益。

截至２０１９年６月３０日，集團在全國管理及經營共１６個物流項目，擁有及規劃的土地

面積合共達７５３萬平方米；當中已獲取的土地面積為４８４萬平方米，運營面積約為１６２萬

平方米。港口業務方面，南京西壩碼頭共建設一座５萬噸和四座７萬噸級通用散貨泊位，佔地

８３萬平方米的堆場，可實現卸船、裝船、過駁、裝火車、裝汽車等多項服務功能，設計年吞吐

量超過２５００萬噸。

集團於１０月３１日公布今年第三季度業績，１至９月集團的營業收入同比增長１﹒０９％

至４１﹒８５億元，其中，第三季度的營業收入增長１﹒６１％至１４﹒８６億元。１至９月的

股東應佔淨利潤增長４１﹒４４％至２１﹒５１億元，其中，第三季度的股東應佔淨利潤增長

４﹒０％至５﹒７４億元。



＊擴大各業務的發展＊



深圳國際會繼續推進「深國際城市綜合物流港」的布局，集團在２０１９年上半年完成無錫

江陰、江蘇南通、廣東湛江等三個綜合物流項目的投資計劃，並同時完成了兼併收購天津中隆項

目工作，加上集團正在積極推進中山火炬及上海青浦兩項目收購工作，相信隨著各綜合物流投資

項目完成併表後，集團物流服務的收入將會進一步提升。下半年，集團於西安、成都青白、武漢

蔡甸、杭州二期及江蘇南通等項目將會按規劃開展相關工程建設工作，部分項目預計２０２０年

及２０２１年會陸續竣工及投入運營。

另外，深圳國際的另一賣點是深圳示範區概念，８月１８日國務院公布《關於支援深圳建設

中國特色社會主義先行示範區的意見》正式發布。而集團的華南物流園二期項目佔地面積７﹒７

萬平方米，分一組團及二組團開發建設，其中一組團已進入項目建設施工階段，而二期項目計劃

興建為多功能的綜合性高端現代物流服務業聚集區。未來集團會進一步加速物流港網絡布局，加

快布局粵港澳大灣區，加強長三角、京津冀、環渤海等國家重點地區的布局密度，提升集團在物

流行業的競爭力。

另外，集團積極把握物流園轉型升級，積極推進前海首期和梅林關城市更新專案的開發和銷

售。未來會加緊與前海管理局及政府相關部門積極磋商，推進完成前海剩餘的土地整備補償置換

土地協議書的簽署，年內有望實現剩餘土地價值。

在細分下收費公路為集團帶來穩定的收入，物流服務為集團的收入帶來較快增長，而環保業

務或可成集團的新增長動力，物業投資的銷售可為集團收入帶來強勁的收入。相信在相輔相成下

集團未來的收入會增長加快。投資者可考慮於１６元以下的位置增持或吸納，中長線目標價為

１７﹒９０元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

