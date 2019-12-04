【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２８﹒４億人幣，買建行騰訊沽萬洲石藥

《經濟通通訊社４日專訊》美股三大指數隔晚全線回落，拖累港股周二（３日）低開１２８

點，報２６３１５點。隨著美方徵收中國貨品關稅的期限（１５日）愈趨接近，市場憂慮後市表

現，港股一度低見２６０６３點，挫３８１點創近兩個月低，險守二萬六關。不過其後特首林鄭

月娥宣布將於短時間內推出第四輪紓困措施，港股跌勢明顯縮窄，最終恆指收報２６３９１點，

跌５３點或０﹒２％。

按額度計算，北水全日淨流入２８﹒４億元人民幣，按日增近１７％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）和小米集團（０１８１０）；淨賣

出最多的依次是萬洲國際（００２８８）、石藥集團（０１０９３）和港交所（００３８８）。

主板成交７１２﹒４８億元，按日增逾６％。其中港股通成交８９﹒１３億元，佔總成交

１２﹒５％。



＊融創獲北水力撐，淨買入增近１﹒６倍＊



北水獨愛建行，全日北水淨買入近８﹒９億元，遠遠拋棄其他股份。惟建行收跌０﹒４８％

，報６﹒２元。

融創（０１９１８）獲太平洋證券首予目標價及買入評級，昨日（３日）續升０﹒８６％，

報４１﹒１５元。同時亦獲北水支持，淨買入１﹒４億元，較上日增加近１﹒６倍。

另一方面，石藥獲晨星升目標價，由１６﹒９元上調至２２元，惟不獲北水看好，全日淨沽

出近１﹒１億元。石藥收報１７﹒６元，跌１﹒３５％。

農業農村部強調確保元旦春節和全國「兩會」期間豬肉市場供應基本穩定，惟北水趁機止蝕

，淨沽出１﹒４億元。萬洲收報７﹒９７元，挫２﹒２１％為最差藍籌。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ８．８６

騰訊控股（００７００） ２．１４

小米集團（０１８１０） １．７０

融創中國（０１９１８） １．４３

美團點評（０３６９０） １．３６



淨沽出最多港股：

萬洲國際（００２８８） －１．４２

石藥集團（０１０９３） －１．０８

港交所 （００３８８） －０．７０

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（ｊｔ）

