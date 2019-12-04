《日入而息》政府推４０億紓困措施，ＰＭＩ預示本季ＧＤＰ跌５％

《今天重點》﹡政府推減免商戶水費及代繳部分電費等措施，涉４０億；財爺表示四輪措施

涉逾２５０億，料下財年現赤字機會大

﹡證監會寬免券商２０２０至２１年度牌照年費，將少收１﹒１７５億

﹡ＩＭＦ料今年本港ＧＤＰ收縮１﹒２％，倡大幅增開支；政府表示歡迎

ＩＭＦ肯定香港穩健政策框架及對聯匯支持

﹡本港１１月ＰＭＩ跌至３８﹒５，創沙氏以來最差

﹡港航表示已形成滿足規管要求注資方案，員工薪金明發放；空運牌照局表示

無收到香港航空附加新條件的回覆



《即日市況》﹡港股一度失守二萬六，全日收２６０６２挫３２８點，成交７１９億



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒２３％，貿易協議無期金融風險增



《美元匯價》﹡日圓受惠避險升至１０８﹒５，美元不容有失；歐元最新報１﹒１０７１

╱７２，日圓最新報１０８﹒６８╱６９



《公司資訊》﹡招商局商業房託（０１５０３）傳下限３﹒４２元定價

﹡宇華教育（０６１６９）發行逾廿億元換股債，購回現有債券

﹡艾伯科技（０２７０８）正與江蘇、廣東等醫院商討５Ｇ組網服務合作

﹡景業名邦（０２２３１）公開超購８９％，一手中籤率１００％

﹡美的置業（０３９９０）１１個月合同銷售增逾２９％至９１０億元人民幣

﹡國泰（００２９３）明年加薪２％，但不發年終花紅

﹡康達國際（０６１３６）向內地市政工程聯營增資１﹒２４億元人民幣

﹡創新電子（０８３４６）斥３７０萬元購買機組

﹡華潤醫藥（０３３２０）子公司旗下阿奇霉素片通過仿製藥質量和療效一致

性評價

﹡嘉利國際（０１０５０）料未來３年主要增長點來自與Ｄｅｌｌ合作

﹡維達國際（０３３３１）行政總裁兼執董增持３﹒４萬股

﹡銀城國際（０１９０２）１１月銷售２４﹒８億元人民幣按月升２﹒６倍

﹡融信中國（０３３０１）發行３﹒２４億美元優先票據

﹡平安好醫生（０１８３３）與默克合作慢性疾病解決方案

﹡佳源國際控股（０２７６８）１１月合同銷售額按年升３２％

﹡信利國際（００７３２）１１月營業淨額按年增２５﹒５％

﹡金地商置（００５３５）１１月合約銷售額按年跌２４﹒３％



《國企紅籌》﹡成渝高速（００１０７）夥中交路建中標四川天邛公路項目

﹡金茂（００８１７）１１月簽約銷售額逾１２２億元人民幣按年增近５１％

﹡越秀交通（０１０５２）完成發行１０億元人民幣中期票據，獲超額認購

﹡綠色動力（０１３３０）逾１億元人民幣夥遼寧葫蘆島政府設垃圾焚燒發電

﹡兗州煤業（０１１７１）與兗礦集團增資上海中期；兗州煤業附屬公司向兗

礦集團收購青島盛隆，涉近５３４０萬元人民幣



《神州民企》﹡大禹金融（０１０７３）改配股款項用途，支付復牌相關額外專業費用

﹡禹洲地產（０１６２８）接納購買２０２２年票據ＩＩ，明日前後結清

﹡時代中國（０１２３３）首１１月合同銷售額６７６億元人民幣

﹡合景泰富（０１８１３）１１月預售額按年增３２﹒５％

﹡花樣年（０１７７７）１１月份物業銷售額按年升１﹒１９％



《中國要聞》﹡１１月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒５，５月以來新高

﹡農業農村部表示生豬存欄下降見底，近月豬價降幅逾兩成

﹡首兩例鼠疫患者為夫婦，丈夫挖土後受感染再傳染對方；第四例鼠疫患者所

有密切接觸者解除醫學觀察

﹡小米和Ｏｐｐｏ旗艦產品明年起將採高通最新５Ｇ芯片

﹡分析指郵儲行料獲納主要指數，被動配置資金或８０億

﹡郵儲銀行１﹒１９億股新股遭棄購，涉逾６﹒５億元人民幣

﹡任天堂Ｓｗｉｔｃｈ國行版售２０９９元，下周二發售

﹡浙江海寧印染廠污水罐倒，塌致９人死亡４人重傷

﹡商務部表示支持邊境跨境經濟合作區和沿邊試驗區發展

﹡建龍微納首掛跌穿發行價２％，打破科創板最快蝕錢記錄

﹡東旭光電再有１７億公司債違約，遭中誠信降信用等級

﹡墨西哥對華鋼纜啟動第一次反傾銷日落復審立案調查

﹡人行連續１１天停逆回購，今零投放零回籠

﹡官媒評論指短期流動性無憂，明年首季降準可能性更大

﹡美法官下令取消華為首席律師辯護資格因「利益衝突」

﹡羅斯指華為慫恿美國供應商將業務轉移海外以避過制裁；羅斯稱如未來兩周

無突破，美國將如期月中向中國徵稅

﹡美國眾議院通過新疆人權法案

﹡美眾議院通過涉疆法案，外交部表示停止干涉中國內政

﹡美駐京大使館表示不推測中方或對新疆法案進行甚麼報復

﹡特朗普稱或待明年總統大選後才與中國達成貿易協議

﹡外交部表示圖借涉港涉疆問題干涉牽制中國只是癡心妄想

﹡工信部表示首十月內地軟件業收入同比增１５﹒２％；首十月內地軟件業收

入同比增１５﹒２％

﹡內地續執行滬港深港互聯互通及基金互認有關個稅政策

﹡內地又一Ｐ２Ｐ爆雷，麥子金服１５名高管被刑拘



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１１５１０﹒４７點



《其他消息》﹡ＩＭＦ料今年本港ＧＤＰ收縮１﹒２％，倡大幅增開支

﹡本港１１月ＰＭＩ跌至３８﹒５，創沙氏以來最差

﹡政府表示歡迎ＩＭＦ肯定香港穩健政策框架及對聯匯支持

﹡政府推減免商戶水費及代繳部分電費等措施，涉４０億

﹡林鄭月娥稱憲法是國家的根本法，為一國兩制提供法理基礎

﹡邱騰華冀本周通過中小企九成信貸擔保新產品

﹡陳帆稱有信心未來三年落成一萬個過渡性房屋單位

﹡財爺表示四輪措施涉逾２５０億，料下財年現赤字機會大

﹡證監會寬免券商２０２０至２１年度牌照年費，將少收１﹒１７５億

﹡空運牌照局表示無收到香港航空附加新條件的回覆

﹡港航表示已形成滿足規管要求注資方案，員工薪金明發放

﹡施永青料今年全年二手樓樓價升５至６％

﹡新居屋按息料２﹒５厘，與私樓看齊

﹡深股通額度全日用４４﹒４億元；滬股通額度全日用９﹒７億元，陸股通淨

流入３９﹒６億



《修例風暴》﹡陳茂波稱現時最重要修補社會撕裂，政府積極持續對話

﹡報道指鄧炳強周五訪京，拜訪公安部及港澳辦

﹡意大利國會通過決議，要求中方支持調查香港警隊

﹡中聯辦主任表示要維護憲法核心價值，否則法治無從談起

﹡政府表示東鐵線受嚴重破壞，或影響沙中線南北走廊進度

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