《日出而作》貿易談判有進展，小非農僅增６﹒７萬份，美股反彈



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７５０２﹒８１ 升 １４６﹒９７點或０﹒５３％

標普５００ ３１１２．７６ 升 １９．５６點╱０．６３％

納斯達克 ８５６６．６７ 升 ４６．０３點╱０．５４％

倫敦富時１００ ７１８８．５０ 升 ２９．７４點╱０．４２％

法蘭克福ＤＡＸ １３１４０．５７ 升 １５１．２８點╱１．１６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５７９９．６８ 升 ７２．４６點╱１．２７％



﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．８６，歐元兌美元１．１０８２



《最新資訊》﹡據報監管禁止超額換購ＥＴＦ，有股東改用現金認購

﹡阿里巴巴投資初創ＡｕｔｏＸ於美國申請無人駕駛許可

﹡美國上月ＡＤＰ私人部門新增職位遜預期

﹡美國上月ＩＳＭ服務業指數跌至５３﹒９遜預期

﹡陳偉業撰寫區議員入門手冊，教與居民打交道

﹡中美年內或能達協議，道指結束三連跌反彈１４６點

﹡中美達貿易協議樂觀情緒重燃，日圓和瑞郎回落

﹡中小企促進聯會盼政府助過年關，倡代繳３月ＭＰＦ

﹡英國大選民調：保守黨大幅領先

﹡特朗普：美中貿易談判進展非常順利，農業部長亦唱好

﹡傳美國白宮顧問庫什納已加入中美貿易談判

﹡中國天保（０１４２７）行使超額配股權，集資２３６４萬元

﹡中國通號（０３９６９）執事及總裁尹剛辭任

﹡中國興業（００１３２）蝕讓合營８％股權，涉資９４４０萬元

﹡旭輝控股（００８８４）１１月銷售額同比升近７０％

﹡位元堂（００８９７）斥資２３５８萬元購力高地產（１６２２）票據

﹡李嘉誠基金會利用Ｇｏｏｇｌｅ雲端ＡＩ技術，極速派「應急錢」

﹡佳兆業（０１６３８）１１月銷售額同比增近１４％

﹡信德集團（００２４２）近３８億人幣投資上海綜合物業項目

﹡星美控股（００１９８）發新股收購柬埔寨電訊業務，涉最多９﹒８億元

﹡高陽科技（００８１８）信息安全芯片業務獲入股，涉資８８８０萬元

﹡國銀租賃（０１６０６）訂融資租賃，總租金近１０億元人幣

﹡華潤醫療（０１５１５）逾２﹒５億人幣組合資投資醫院

﹡瑞風新能源（００５２７）折讓近１７％發新股，籌４５００萬元

﹡僑雄國際（００３８１）撤銷遷冊及股本重組一籃子建議

﹡綠地博大（０１２５３）重新發行票據，本金額減至３５００萬美元

﹡綠地博大（０１２５３）重新發行票據，本金額減至３５００萬美元



《國企紅籌》﹡京城機電（００１８７）氣瓶業務縮股本，股權升至９０％



﹡碧桂園（０２００７）１１月銷售額同比增逾７８％



《中國要聞》﹡河北省唐山市發生４﹒５級地震

﹡李克強造好穩就業工作，通過保障農民工工資條例

﹡＊ＳＴ華業終止上市，成滬市第二家面值退市公司

﹡中證協頒行自律新規，嚴重違規將被記入誠信檔案

