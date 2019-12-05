《國金與投資－曾廣標》「關稅人」三枝箭的虛實

《國金與投資》特朗普總統在英國大選前一個星期抵達倫敦出席北約７０周年峰會，但被外

界視為其老友記的約翰遜首相卻盡量避免與特朗普公開接觸，皆因特朗普在英國人眼中特別差勁

，在民意調查大幅落的工黨領袖郝爾彬抨擊約翰遜是特朗普的看門狗，希望盡力爭取游離選民的

支持。因此，約翰遜最忌特朗普又再表態讚揚他。特朗普也不想令約翰遜難做，而他此行的主要

目的是要轉移在美國被彈劾的視線，於是，他再度扮演「關稅人」（ＴＡＲＩＦＦ ＭＡＮ），

兼且多線出擊。



＊要轉移被彈劾的視線＊



民主黨佔多數的眾議院正在密鑼緊鼓，希望趕及在聖誕節前完成彈劾聆訊程序及透過投票正

式把特朗普擺在被告席上，儘管要裁定特朗普有罪需要由共和黨控制參議院的三分二多數通過，

表面上應是全無可能實現的，但若美國選民的焦點都集中於彈劾案，對於確實曾要求烏克蘭調查

拜登父子及確實曾扣起對烏克蘭援助的特朗普肯定不利，因此，他確實需要另辟話題。



＊自稱加關稅大賺，向粉絲邀功＊



「關稅人」並非是政敵或「虛假傳媒」加於特朗普身上的，而是他的自稱，他堅持認為加關

稅使美國增加上千億美元的收入，對美國經濟和股市有利。這種說法雖然引來大多數美國經濟學

家的否定，指出主要負擔稅收的是美國進口商和消費者，然而，由於美國企業盈利維持增長，股

市屢創新高，使特朗普相信適時打關稅牌是有利的，使他可以向支持他的白人藍領和農民邀功，

以保證他的重要票源不會失落。



＊向南美歐洲發箭，欲討好美農＊



今次，他接連發了三箭，首先是要對巴西和阿根廷恢復徵收鋼鋁關稅，理由是這兩個南美農

業出口國「促意讓貨幣貶值」，以增加農產品出口，損害美國農民的利益。



第二支箭是針對法國及警告其他歐洲國家。馬克龍近期處處與特朗普對著幹，包括在歐洲帶

頭對美國大型網企開徵數碼關稅。特朗普表明，他對美國網企也沒有好感，但要收稅都只應由美

國政府收，輪不到法國以至其他歐洲國家出手。於是，他宣布要對美國香檳酒、芝士和包包等奢

侈品開徵高達１００巴仙的懲罰性關稅，目的主要也是為了討好美國農民。特朗普明白到，歐盟

沒有信心與美國打關稅戰，因此，馬克龍所謂會引來歐盟的報復，特朗普並不放在眼內，美方甚

至舊事重提，警告會向歐洲車徵收關稅。



＊真的不急於與中國達協議？＊



第三支箭是針對中美貿易談判，近期特朗普一時樂觀，一時悲觀，在倫敦，他放風謂其實自

己更想在美國大選後才和中國達成貿易協議，即是說當他連任之後，中方便會作出更大讓步。與

此同時，美國官員也放出聲氣，謂若談判無突破，美國將如期在１２月１５日對來自中國的消費

品開徵１５％關稅。此時發難，最大目的是逼使中方作出更大讓步。特朗普認為，中美首階段貿

易協議的重點在於中方要保證大量購買美國農產品，而不是如中方所說的要減回一大部分已開徵

的關稅。



＊三箭齊發卻先射倒美股＊



不過，他三箭齊發的即時後果，卻是美國股市帶領全球股市急挫，說明了美國股民明白到，

進一步大打關稅戰只會損害美國進口商和消費者利益，對美國股市和經濟均不利。眼見美股大跌

，特朗普才改口謂中美談判進展良好，而彭博社也引述中美的消息人士謂雙方已接近達成協議云

云，這些新動作令到美歐股市周三晚上均有所反彈。



＊市場恐懼，特朗普又要變臉＊



事實上，美方之所以遲遲未對中國出口的大部分消費品開徵關稅，主要是由於美國消費者要

埋單，若影響年底消費情緒，對股市將是一個惡性循環。因此，特朗普「拍心口」其實只是「賭

一舖」，不過，他善於變臉，當勢色不對時，他又會轉移話題。



特朗普若要連任，美國經濟和股市在明年必須維持好景，若以為進一步打關稅戰也會如此好

景，則恐怕是打錯算盤了，但相信沒問題，變臉早已是他的常態，他隨時又可以改變口風。市場

的恐懼也可能是好事，因為可以提醒他此路不通。《資深評論員 曾廣標》

