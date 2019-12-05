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即市新聞

05/12/2019 09:22

貿戰吹緩和風，恒指高開２３７點報２６３００點，國指升９８點

　　《經濟通通訊社５日專訊》正當美國總統特朗普對於貿易戰何時結束表示「沒有期限」之際
，外電引述消息人士指，中美或已在第一階段貿易協議將取消的關稅規模上有共識，雙方已更加
接近達成協議。亞洲股市今日榮辱互見，日經升１５５點，台北加權平均指數跌２１點，港股方
面高開２３７點，多隻貿易戰「風眼股」現反彈，其中創科實業（００６９９）及手機設備股亦
略現回升。
　　恆生指數開報２６３００點，升２３７點或升０﹒９１％，主板成交２１﹒９２億元。國企
指數報１０３５２點，升９８點或升０﹒９６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒９６％，報５７﹒５５元；港交所
（００３８８）升０﹒４９％，報２４６﹒２元騰訊控股（００７００）升１﹒５２％，報３３
３﹒６元；中國移動（００９４１）升０﹒４２％，報５９﹒５元；友邦保險（０１２９９）升
０﹒９％，報７８﹒３５元。

　　十大升幅恆指成分股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長江基建（０１０３８）　　５４﹒２５元　　　升２﹒９４％
　　創科實業（００６６９）　　６０﹒００元　　　升２﹒６５％
　　恆安國際（０１０４４）　　５２﹒０５元　　　升２﹒５６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５４﹒４５元　　　升２﹒２５％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒８７元　　　升１﹒９３％

　　中海油　（００８８３）　　１１﹒３６元　　　升１﹒７９％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒３０元　　　升１﹒７８％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒２４元　　　升１﹒７４％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２６﹒５０元　　　升１﹒５２％
　　騰訊控股（００７００）　３３３﹒６０元　　　升１﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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