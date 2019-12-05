貿戰吹緩和風，恒指高開２３７點報２６３００點，國指升９８點

《經濟通通訊社５日專訊》正當美國總統特朗普對於貿易戰何時結束表示「沒有期限」之際

，外電引述消息人士指，中美或已在第一階段貿易協議將取消的關稅規模上有共識，雙方已更加

接近達成協議。亞洲股市今日榮辱互見，日經升１５５點，台北加權平均指數跌２１點，港股方

面高開２３７點，多隻貿易戰「風眼股」現反彈，其中創科實業（００６９９）及手機設備股亦

略現回升。

恆生指數開報２６３００點，升２３７點或升０﹒９１％，主板成交２１﹒９２億元。國企

指數報１０３５２點，升９８點或升０﹒９６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒９６％，報５７﹒５５元；港交所

（００３８８）升０﹒４９％，報２４６﹒２元騰訊控股（００７００）升１﹒５２％，報３３

３﹒６元；中國移動（００９４１）升０﹒４２％，報５９﹒５元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒９％，報７８﹒３５元。



十大升幅恆指成分股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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長江基建（０１０３８） ５４﹒２５元 升２﹒９４％

創科實業（００６６９） ６０﹒００元 升２﹒６５％

恆安國際（０１０４４） ５２﹒０５元 升２﹒５６％

瑞聲科技（０２０１８） ５４﹒４５元 升２﹒２５％

中國旺旺（００１５１） ６﹒８７元 升１﹒９３％



中海油 （００８８３） １１﹒３６元 升１﹒７９％

中生製藥（０１１７７） １０﹒３０元 升１﹒７８％

吉利汽車（００１７５） １５﹒２４元 升１﹒７４％

舜宇光學（０２３８２） １２６﹒５０元 升１﹒５２％

騰訊控股（００７００） ３３３﹒６０元 升１﹒５２％

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（ｕｌ）

