《盤後部署》外圍政治因素搖擺不定，淡軍反撲或即日鮮進場

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股三大指數反彈，有消息傳出中美兩國就貿易協議進行磋

商，另外美國貿易代表萊特希澤指，預計美國總統特朗最早下周簽署美日貿易協議的執行宣言。

亞洲股市今早普遍造好，恆指高開２３７點報２６３００，已為全日最高位，其後升幅大為收窄

。貿易戰「風眼股」明顯反彈，手機設備股造好，瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）分

別急升６﹒７６％及５﹒３％，另外創科實業（００６６９）亦有追捧。恆指全日收報

２６２１７，升１５４點或升０﹒５９％，主板成交６６９﹒３３億元。國企指數報１０３２１

，升６７點或升０﹒６６％。

內地Ａ股表現同樣造好，上證綜指收報２８９９點，升２１點或升０﹒７４％；深證成指收

報９７９９點，升１１１點或升１﹒１５％。兩市合共成交４２３８億元人民幣。



＊歐洲開展負利率，投資機構仍看好明年美股＊



環球經濟轉弱，歐元區為刺激經濟，已經開開展負利率時代。其中德國慕尼黑一間銀行開設

儲存戶口將會收取０﹒５％的管理費。自歐洲實施負利率之後，受影響人數逐步擴大，起初只對

１０萬歐元以上存款採取這樣的做法，而目前逐步擴展至小戶。有分析指，作為「經濟馬車」的

德國，今年首三季度經濟只有０﹒６％增長，加上英國「脫歐」危機的不確定性，令歐洲經濟倒

退機會增加，而現時整個歐洲刺激經濟力度是史無前例，從減息到負利率已經為市場注入大量流

動性。但有分析師擔心，由於利率過低，會有機會使人們更願意持有現金，拖低流動性，從而影

響環球現金的流動性。

所謂「三十年河東，三十年河西」，投資機構則反而看好美股明年前景。景順投資表示，美

國的貨幣政策環境在２０２０年繼續支持美股，但要留意美股估值稍微偏高；道富環球認為北美

市場較為樂觀且具投資價值，其他地區的資產風險仍在升溫，雖然聯儲局的貨幣政策有利股市，

但估值不停上升及風險因素下會令市場走勢波動；瑞銀則指出１１月的一些消息面振奮美股，但

其他地區的股市未見受益，而寬鬆貨幣政策能夠穩定經濟發展，該行繼續維持看好美股。



＊美方貿議搖擺不定，港股高走或是造淡機會＊



港股再次進入政治市搖擺格局，按照過往特朗普「戰績」而言，中美首階段貿易協議未必容

易落實簽署，加上目前特朗普正處理被彈劾困局，投資者明顯審慎。觀看圖表，目前恆指移動平

均線均呈糾纏，反映目前市場缺乏方向，而今日大市高開逾二百點後升幅收窄，亦反映投資者可

能在高位趁機出貨。建議投資者可於明日即日小注造淡而炒「即日鮮」。值得關注的是，近期多

項國際政治大事或本港示威衝突，多於星期六及星期日發生，因此不太建議投資者者持倉過周末

，避免無法「逃生」。（ｕｌ）

