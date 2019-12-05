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05/12/2019 09:06

【華為風波】英國首相約翰遜暗示或禁止華為參與５Ｇ網絡建設

　　《經濟通通訊社５日專訊》英國首相約翰遜暗示，英國可能會跟隨國際安全盟友的做法，限
制或禁止華為參與英國５Ｇ網絡建設。
　　約翰遜在英格蘭沃特福德的新聞發布會指，不希望英國不必要地敵視海外投資，但亦不能損
害國家安全利益。
　　而在「五眼聯盟」情報共享國家中，美國、紐西蘭、澳洲已對華為實施禁令，但加拿大和英
國目前尚未作出禁制。約翰遜亦強調，不會損害英國與「五眼聯盟」中其他國家合作，並將成為
禁止華為參與５Ｇ網絡建設與否的關鍵標準。（ａｌ）

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