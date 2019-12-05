《經濟通通訊社５日專訊》英國首相約翰遜暗示，英國可能會跟隨國際安全盟友的做法，限
制或禁止華為參與英國５Ｇ網絡建設。
約翰遜在英格蘭沃特福德的新聞發布會指，不希望英國不必要地敵視海外投資，但亦不能損
害國家安全利益。
而在「五眼聯盟」情報共享國家中，美國、紐西蘭、澳洲已對華為實施禁令，但加拿大和英
國目前尚未作出禁制。約翰遜亦強調，不會損害英國與「五眼聯盟」中其他國家合作，並將成為
禁止華為參與５Ｇ網絡建設與否的關鍵標準。（ａｌ）
05/12/2019 09:06
【華為風波】英國首相約翰遜暗示或禁止華為參與５Ｇ網絡建設
《經濟通通訊社５日專訊》英國首相約翰遜暗示，英國可能會跟隨國際安全盟友的做法，限
制或禁止華為參與英國５Ｇ網絡建設。
約翰遜在英格蘭沃特福德的新聞發布會指，不希望英國不必要地敵視海外投資，但亦不能損
害國家安全利益。
而在「五眼聯盟」情報共享國家中，美國、紐西蘭、澳洲已對華為實施禁令，但加拿大和英
國目前尚未作出禁制。約翰遜亦強調，不會損害英國與「五眼聯盟」中其他國家合作，並將成為
禁止華為參與５Ｇ網絡建設與否的關鍵標準。（ａｌ）
|國際動態05/12/2019
Alphabet易帥 Google CEO全面接掌
|香港政情04/12/2019
【紓困措施】政府減免商戶水電費 利得稅薪俸稅可分期繳交
|FOCUS04/12/2019
【FOCUS】彈劾報告出爐 侵侵突吹淡風
|生財有道04/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：公用股估值將逐步收復
|生財有道04/12/2019
逆境轉型 企業求生法
|生財有道04/12/2019
相繼調升目標價 瑞聲已過最壞時刻？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰