《經濟通通訊社５日專訊》美國科技企業ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ稱，已在英國對華為發
起專利侵權訴訟。
公司聲稱華為使用其３Ｇ、４Ｇ及５Ｇ電信行業標準相關的專利發明，過去雙方已進行長達
１８個月的磋商，但未能就續簽由一個仲裁機構裁定、許可協議達成一致共識。
不過，華為早前已向深圳市中級人民法院提出訴訟，要求法院裁定
ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ違反以公平合理條件授權使用其專利。
公司早前亦已向有約束力專利費的仲裁機構提起訴訟申請，但最終被拒絕。（ａｌ）
05/12/2019 10:03
【華為風波】華為遭美科企ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ起訴侵權
《經濟通通訊社５日專訊》美國科技企業ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ稱，已在英國對華為發
起專利侵權訴訟。
公司聲稱華為使用其３Ｇ、４Ｇ及５Ｇ電信行業標準相關的專利發明，過去雙方已進行長達
１８個月的磋商，但未能就續簽由一個仲裁機構裁定、許可協議達成一致共識。
不過，華為早前已向深圳市中級人民法院提出訴訟，要求法院裁定
ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ違反以公平合理條件授權使用其專利。
公司早前亦已向有約束力專利費的仲裁機構提起訴訟申請，但最終被拒絕。（ａｌ）
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