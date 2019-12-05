【脫歐協議】約翰遜公布保守黨執政初期政策清單，承諾百日內脫歐

《經濟通通訊社５日專訊》英國首相約翰遜公布保守黨執政初期政策推行清單，並承諾會在
贏得大選後百日內必定實現「脫歐」。據清單，其他早期目標包括國防評估、增加學校資金、向
議會介紹移民立法。
約翰遜強調，英國人將不得不作出選擇，選擇一個擁有有效多數席位的政府，還是陷入僵局
的懸浮議會。
距離英國大選的時間愈來愈短，保守黨在民調中的領先優勢不斷縮小，不過仍有望贏得多數
選票。（ａｌ）
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