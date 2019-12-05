《談國論企－黎偉成》貸款１０月緩增顯消費投資審慎

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１９年１０月份同比

及環比均增速放緩，乃受困於居民及非金融企業及機關團體期內的信貸需求減弱的情況，顯然受

困於中美遲遲未能達致第一階段的貿易協議，使銀行業以至各業皆審慎部署和處理業務發展、投

資。尤其是特朗普以至美國一眾政棍對香港作出的惡化，會進一步惡化中美政經關係，故人民幣

貸款減慢增速，可以接受，甚至寄以憧憬。



＊１０月份減幅又比三及二季度為低＊



據中國人民銀行所發布的最新資料，金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０１９年１０月份

所達６６１３億元（見表一），較上年同期之數減少３５７億元或５﹒２％，即使較９月份達

１﹒６９萬億元較上年同期多增３０６９億元或２２﹒５％的表現要遜色，但相對於由７－９月

份組成的三季度累計３﹒９６萬億元（見表二）的同比減少９﹒６％，加上由４－６月份組成的

二季度３﹒８６萬億元同比亦減７﹒５％，表現又未算太差勁。

但此與２０１８年同期淨增６９７０億元，較上年同期多增３３８億元或５﹒１％，在季節

性因素又有改善的必要。

因金融機構的（一）對住戶的貸款值得高度關注，因：於２０１９年１０月份所達４２１０

億元同比減少２５﹒３％，而２０１８年同期５６３６億元上升２２﹒７％之況，要差勁得多；

再相對於２０１９年前三季度累計５﹒６８萬億元同比減少０﹒２％，較２０１８年同期

５﹒６９萬億元所減的０﹒７％少減０﹒５個百分點，表現當然也不如。需要注意者為（Ｉ）住

戶的短期貸款於２０１９年１０月份僅達６２３億元同比大減６７﹒４％，反觀２０１８年１０

月份１９０７億元則飆升１﹒４倍，情況不可忽視，理由為住戶的各種各樣貸款是以供給側為主

的內需政策的十分直接反應，建議政府促銀行支持住戶多消費投資。

情況之差，亦可見之於（ＩＩ）中長期貸款，於２０１９年１０月份淨增３５８７億元（見

表三．下同），同比仍然減少３﹒９％，相對於上年同期的３７３０億元尚略增０﹒５４％要差

，而住戶中長期貸款很大程度與購買商品用住房有關。國家主席習近平多番申明「房屋是用來住

的，不是用來炒的」重要政策，和國務院總理李克強於《２０１７年政府工作報告》已力求「分

類調控房地產市場」及「因城施策去庫存」，曾使住宅為主的房地產市道不斷降溫，而相關貸款

由多時縮減，發展到現今基本回穩甚至累計略升，當屬佳態也。

同樣轉壞之況，乃金融機構的（二）對非金融企業及機關團體（簡稱：企業）的貸款於

２０１９年１０月份達１２６２億元同比即使減少１６﹒１％，但此數之於２０１８年１０月份

１５０３億元所減的２９﹒８３％少減１３﹒７３個百分點，堪稱尚可以接受。

至於商業銀行對企業的具體貸款情況，為（１）中長期貸款於２０１９年１０月份達

２２１６億元同比增長５５﹒１％，扭轉２０１８年１０月份１４２９億元要減３９﹒６％之劣

況，，意味美國對華所掀貿戰使中國內需漸次轉弱之況底下，中國的公司企業仍對中長期的投資

有承諾，我估計這是中國踏入５Ｇ商用化新紀元，促境內的５Ｇ及相關的投資日趨活躍，並在一

定程度降低美對華貿戰的負面影響。



＊企業貸款少減但中長期信貸大增乃佳兆＊



企業的（２）短期貸款於２０１９年１０月達１１７８億元同比僅增３﹒９％，而上年同期

卻大增９倍至１１３４億元，可以接受之因乃（３）票據融資期內增２１４億元，而２０１８年

１０月份尚減少１０６４億元，不差矣。

（三）銀行業的同業市場：（ｉ）銀行間人民幣市場以拆借、現券和債券回購方式交易於

２０１９年１０月份成交額８５﹒４９萬億元，日均４﹒５萬億元同比減少１﹒６％；和

（ｉｉ）同業市場拆借息率，於９月份達２﹒５７％，同比及環比分別回落０﹒０１個百分點及

０﹒１８個百分點，亦顯銀行同業的資金情況尚穩。

特朗普不僅自２０１８年５月份開始對華輸美的商品單邊地加徵關稅，且把加徵範圍不斷擴

大，至今逾１年，即使中國政府在作出被動式的反制行動的同時，更十分積極通過供給側改革力

挺內需以確保經濟能夠保持穩中有進的發展，但美方所掀的貿戰顯然無可避免地使中國經貿受到

相當的壓力，遂使中國的商業銀行信貸政策有一定程度的加大審慎尺度。

商業銀行的人民幣貸款政策和策略頗見反覆之因，乃：由是（二）中國人民銀行得採取相應

措施以鼓勵商業銀行增貸挺經濟：先於（１）９月１６日全面下調金融機構存款準備金率０﹒５

個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司），再（２）額外對僅在省級行政區內

經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率１個百分點，於１０月１５日和１１月１５日分兩次

實施到位，每次下調０﹒５個百分點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ＋２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０１９年 ２０１８年

（萬） （％） （萬） （％）

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三季度 ３﹒９６ －９﹒６０ ４﹒３８ ２９﹒２４

二季度 ３﹒８６ －７﹒５０ ４﹒１７ １１﹒４９

一季度 ５﹒８１ ＋１９﹒５５ ４﹒８６ ０﹒８２

前三季度累計 １３﹒６２ ＋３﹒７０ １３﹒１４ １７﹒７４

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０１９年１０月 ２０１８年１０月

（％） （％）

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住戶貸款 增４２１０ －２５﹒３０ 增５６３６ ＋２２﹒７０

短期－－ 增６２３ －６７﹒４０ 增１９０７ ＋ １﹒４倍

中長期－－ 增３５８７ －３﹒９０ 增３７３０ ＋ ０﹒５４

非金融機企業及其他部門 增１２６２ －１６﹒１０ 增１５０３ －２９﹒８３

短期－－ 減１１７８ ＋３﹒７０ 減１１３４ ＋ ９﹒０倍

中長期－－ 增２２１６ ＋５５﹒１０ 增１４２９ －３９﹒６０

票據融資－－ 增 ２１４ － 減１０６４ －

非銀行業金融機構 增１１２３ － 減 ２６８ ＋６６﹒０倍

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

