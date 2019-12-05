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即市新聞

05/12/2019 09:49

《中資異動》波司登逆市挫近７％，發行約３億美元可換股債券

　　《經濟通通訊社５日專訊》波司登（０３９９８）現價跌６﹒７５％，報３﹒５９元，穿
１０天（３﹒７８５元）及５０天線（３﹒７９７元）；成交約１９７６萬股，涉資７１８５萬
元。
　　波司登與承銷商花旗環球及中金香港協議，擬發行２﹒７５億美元可換股債券，發行價為本
金額１００％，債券為期五年，年息１％，初步轉換價為每股４﹒９１元，較上日收市價
３﹒８５元呈溢價２７﹒５％，共可換約４﹒３８億股，佔擴大股本行股本約３﹒８９％，擬用
於償還債券及一般企業用途。
　　現時，恆生指數報２６２１２點，升１５０點或升０﹒５８％，主板成交１１０﹒３９億元
。國企指數報１０３１９點，升６５點或升０﹒６４％。
　　上證綜合指數報２８９０點，升１２點或升０﹒４５％，成交２２７﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報９７３６點，升４８點或升０﹒５０％，成交３７０﹒８９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　波司登　（０３９９８）　　　３﹒５９元　　　跌６﹒７５％
　　裕元集團（００５５１）　　２２﹒５５元　　　升０﹒４５％
　　普拉達　（０１９１３）　　２８﹒５０元　　　升０﹒１８％
　　安踏體育（０２０２０）　　７４﹒１５元　　　升１﹒３０％
　　申洲國際（０２３１３）　１０５﹒６０元　　　升１﹒２５％
　　李寧　　（０２３３１）　　２５﹒４０元　　　升２﹒４２％
　　寶勝國際（０３８１３）　　　２﹒５９元　　　無升跌
　　滔搏　　（０６１１０）　　　９﹒２２元　　　升０﹒５５％
　　迅銷　　（０６２８８）　　４６﹒１０元　　　升０﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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