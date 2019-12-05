《中資異動》華虹半導體飆一成破２５０天線，大摩指產能需求強勁

《經濟通通訊社５日專訊》費城半導體指數隔晚（４日）反彈近１﹒５５％，報１６９１點

，帶動部分半導體股造好，其中，華虹半導體（０１３４７）昨收漲６﹒２６％後，現價續急升

９﹒７３％，報１６﹒０２元，盤中高見１６﹒３８元，破１００天（約１４﹒８８元）、

５０天（約１４﹒９９元）及２５０天線（約１５﹒７４元）；成交約１０７８萬股，涉資

１﹒７１億元，主動買盤６１％。

摩根士丹利指出，邏輯半導體需求強勁，致晶圓代工產能已幾乎賣光。該行亦關注到台積電

相關產能已滿，發現部分訂單從台積電外溢到二線晶圓代工廠。

此前，北京市委書記蔡奇調研中關村積體電路設計園，表示要努力打造世界一流的積體電路

設計產業園區，支持積體電路設計企業並購重組、做大做強。

現時，恆生指數報２６２３０，上升１６７點或上升０﹒６４％，主板成交１４６﹒８０億

元。國企指數報１０３２７，上升７３點或上升０﹒７２％。

上證綜合指數報２８９３，上升１５點或上升０﹒５３％，成交３２８﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報９７４８，上升６０點或上升０﹒６３％，成交５４８﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中電華大科技（０００８５） ０﹒６１０元 無升跌

ＡＳＭ太平洋（００５２２） １０５﹒２００元 升３﹒０４％

威雅利 （００８５４） ２﹒６００元 無升跌

中芯國際 （００９８１） １０﹒５８０元 升２﹒１２％

上海復旦 （０１３８５） ５﹒０４０元 升０﹒４０％

海亮國際 （０２３３６） ０﹒３３０元 無升跌

晶門科技 （０２８７８） ０﹒１４３元 無升跌

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（ｊｔ）

