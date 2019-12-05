《異動股》阿里巴巴（０９９８８）漲逾２％，獲富瑞、高盛唱好

《經濟通通訊社５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）連跌四日累挫逾７％後，現反彈

２﹒０６％，報１９２﹒９元，盤中高見１９３﹒８元；成交約９９２萬股，涉資１９﹒０７億

元。。

富瑞表示，在互聯網板塊中，最看好電商，其次則娛樂和廣告。該行指，隨著科技支持下消

費升級，線上購物、本地服務級數據物流將在２０２０年穩定增長，而阿里巴巴目標明確的定位

能獲得長期的機會，故上調目標價至２６０元，並重申為首選股

另外，高盛亦發表研究報告，首予阿里巴巴目標價２５２元，並納入確信買入名單。高盛分

析師預料，阿里獲納入港股通後的三年內將帶來約５０億美元（約３９０億港元）的資金流入，

將為支全球增長最快的超大型股份股價添加穩定性。

現時，恆生指數報２６１６３，升１０１點或升０﹒３９％，主板成交３７９﹒０６億元。

國企指數報１０３０３，升４９點或升０﹒４８％。

上證綜合指數報２８８９，升１１點或升０﹒４０％，成交９２９﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報９７６７，升７９點或升０﹒８２％，成交１５５２﹒７９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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閱文集團 （００７７２） ２９﹒１０元 跌０﹒５１％

同程藝龍 （００７８０） １２﹒６６元 跌０﹒３１％

創夢天地 （０１１１９） ４﹒５３元 跌０﹒２２％

美圖公司 （０１３５７） １﹒４１元 無升跌

小米集團 （０１８１０） ９﹒０８元 升０﹒８９％



平安好醫生（０１８３３） ５４﹒３０元 升４﹒３２％

美團點評 （０３６９０） １００﹒８０元 升０﹒３０％

映客 （０３７００） １﹒０９元 升２﹒８３％

眾安在綫 （０６０６０） ２７﹒１５元 升０﹒９３％

阿里巴巴 （０９９８８） １９２﹒９０元 升２﹒０６％

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（ｊｔ）

