【駐京專電】商務部：將盡快出台外商投資法實施條例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》外商投資法還有１個月實施，商務部新聞發
言人高峰表示，《外商投資法實施條例》公開徵求意見已經結束，商務部將推動盡快出台，確保
明年１月１日起同《外商投資法》同步實施。
商務部會同市場監管總局起草了外商投資信息報告辦法徵求意見稿，也已經完成了徵求意見
工作。下一步將根據徵求到的意見和建議的情況進一步修改完善，盡快公布確保與外商投資法同
步施行。
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