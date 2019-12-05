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05/12/2019 15:55

【駐京專電】商務部：各方將與印度就ＲＣＥＰ保持密切溝通

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》對於印度退出區域全面經濟夥伴關係協定（
ＲＣＥＰ），日本表示也將退出，商務部新聞發言人高峰表示，ＲＣＥＰ法律文本審核工作已經
啟動。目前ＲＣＥＰ各方都在按照領導人會議確定的方向，推動相關工作。法律文本審核已於本
周啟動，各方正在印尼首都雅加達開展這項工作，相關成員也正在溝通相互之間少量市場准入遺
留問題。
　　同時各方將繼續與印度保持密切的溝通和磋商，爭取以相互滿意的方式，解決印度關心的一
些問題。各方都對印度早日加入ＲＣＥＰ持歡迎態度。

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