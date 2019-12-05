  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/12/2019 17:03

【駐滬專電】長三角創業服務機構攜手促創服生態能力提升

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》長三角三省一市創業服務機構日前在合肥發
起倡議，通過協同發展，為創業創新提供更多優質的服務資源。
　　這些創服機構包括中國聲谷、騰訊創服平台、江蘇省創棲霞孵化基地、上海長陽創谷、合肥
高創股份、杭州海康烏鎮街，它們將建立合作互助機制，為優質項目提供資本市場、行業資源、
產業政策、園區孵化等服務，發揮各園區的優勢，提升創業者的綜合競爭力。同時通過不斷完善
服務共享、交流溝通，加強行業自律和監督體系，共同促進長三角整體地區創服生態能力提升。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS05/12/2019
【FOCUS】國務院挺「靈活就業」 蝴蝶效應或起
生財有道05/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：阿里低位有貨192元沽
國際動態05/12/2019
Alphabet易帥 Google CEO全面接掌
香港政情04/12/2019
【紓困措施】政府減免商戶水電費 利得稅薪俸稅可分期繳交
FOCUS04/12/2019
【FOCUS】彈劾報告出爐 侵侵突吹淡風
生財有道04/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：公用股估值將逐步收復
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金