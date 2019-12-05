《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》長三角三省一市創業服務機構日前在合肥發
起倡議，通過協同發展，為創業創新提供更多優質的服務資源。
這些創服機構包括中國聲谷、騰訊創服平台、江蘇省創棲霞孵化基地、上海長陽創谷、合肥
高創股份、杭州海康烏鎮街，它們將建立合作互助機制，為優質項目提供資本市場、行業資源、
產業政策、園區孵化等服務，發揮各園區的優勢，提升創業者的綜合競爭力。同時通過不斷完善
服務共享、交流溝通，加強行業自律和監督體系，共同促進長三角整體地區創服生態能力提升。
05/12/2019 17:03
【駐滬專電】長三角創業服務機構攜手促創服生態能力提升
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》長三角三省一市創業服務機構日前在合肥發
起倡議，通過協同發展，為創業創新提供更多優質的服務資源。
這些創服機構包括中國聲谷、騰訊創服平台、江蘇省創棲霞孵化基地、上海長陽創谷、合肥
高創股份、杭州海康烏鎮街，它們將建立合作互助機制，為優質項目提供資本市場、行業資源、
產業政策、園區孵化等服務，發揮各園區的優勢，提升創業者的綜合競爭力。同時通過不斷完善
服務共享、交流溝通，加強行業自律和監督體系，共同促進長三角整體地區創服生態能力提升。
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