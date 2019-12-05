《午市前瞻》特朗普指貿談進展良好，港股２６０００料有支持

《經濟通通訊社５日專訊》中美貿易談判再現轉機，外電引述知情人士稱，相信中美正就首

階段貿易協議中的關稅問題達成共識。美國總統特朗普表示，兩國貿易談判進展非常順利，亦有

傳美國白宮顧問庫什納已加入中美貿易談判。美股三大指數全線止跌回升，港股今早亦跟隨高開

２３７點報２６３００點，手機設備股及內險股向上，惟已是港股半日最高點。大市之後逐步回

落，升幅一度收窄至７１點見２６１３４點。最終午收報２６１４８，升８６點或升

０﹒３３％，主板成交３５８﹒１４億元。

國企指數報１０２９４，升４０點或升０﹒３９％。蒙牛（０２３１９）逆市跌

０﹒６６％，報２９﹒９５元，為半日表現最差藍籌。

上證綜合指數報２８８７，升９點或升０﹒３２％，深成指數報９７４８，升６０點或升０

﹒６２％，兩市成交２３０７﹒８５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒１８％，報５７﹒１元；騰訊（００７００）微揚

０﹒２４％，報３２９﹒４元；港交所（００３８８）升０﹒０８％，報２４５﹒２元；友邦保

險（０１２９９）無升跌，報７７﹒６５元；中移動（００９４１）軟０﹒４２％，報５９元；

建設銀行（００９３９）漲０﹒１６％，報６﹒１８元。



＊手機設備股反彈，舜宇漲近４％



手機設備股強勢反彈，舜宇光學科技（０２３８２）飆３﹒６１％，報１２９﹒１元，為半

日最大升幅藍籌；獲中金看好的瑞聲科技（０２０１８）亦走高２﹒８２％，報５４﹒７５元；

通達集團（００６９８）升３﹒５７％，報０﹒５８元；中興（００７６３）與上海飛機設計研

究院合作發展５Ｇ技術，股價漲２﹒８７％報２１﹒５元。

大摩指出，邏輯半導體需求強勁，部分訂單從台積電外港至二線晶片代工廠，整體板塊延續

上日升勢。華虹半導體（０１３４７）飆１３﹒１５％，報１６﹒５２元；ＡＳＭ太平洋（００

５２２）升２﹒７４％，報１０４﹒９元；中芯（００９８１）走高２﹒７％，報１０﹒６４元

；上海復旦（０１３８５）揚７﹒５７％，報５﹒４元。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）將於今日開會，料討論延長減產，隔晚油價急升。三桶油造好

，中海油（００８８３）走高１﹒０８％，報１１﹒２８元；中石化（００３８６）升

０﹒２３％，報４﹒３４元；中石油（００８５７）漲０﹒５６％，報３﹒５６元；中海油服（

０２８８３）走高１﹒３４％，報１０﹒６元。



＊避險情緒降溫，黃金股顯著回吐＊



中美貿易談判協議仍有望在本月中達成，市場避險情緒降溫，金價輕微回吐。黃金股顯著向

下，招金礦業（０１８１８）挫５﹒４６％，報８﹒１４元；山東黃金（０１７８７）瀉

２﹒６２％，報１７﹒１２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌０﹒７３％，報１０８９元

；中國白銀（００８１５）跌８﹒３３％，報０﹒７７元；紫金礦業（０２８９９）軟

０﹒６６％，報３﹒０１元。

中美貿易糾紛紓緩，出口股回升。創科實業（００６６９）獲大摩首予目標價６９元及「增

持」評級，走高１﹒７１％，報５９﹒４５元。大和唱好敏華（０１９９９），指其可以抵銷美

國對中國加徵關稅的影響，股價先升後倒跌０﹒１８％報５﹒４９元，盤中曾高見５﹒６５元；

德昌電機（００１７９）升１﹒９９％，報１７﹒４４元；敏實（００４２５）走高

１﹒６５％，報２７﹒７５元；耐世特（０１３１６）升１﹒９６％，報６﹒７５元。

內地１１月重卡銷售按年增長５﹒３％，今年全年銷量有望刷新年銷量新紀錄。中國重汽（

０３８０８）升３﹒７６％，報１３﹒８元；濰柴動力（０２３３８）飆２﹒３２％，報

１４﹒１元。



＊黃偉康：基金年尾或粉飾內房股，短炒碧桂園＊



美國總統特朗普突然指中美貿談進展良好，刺激港股今早高開２３７點或０﹒９％，報

２６３００，已為早市最高位，之後見回吐，最低報２６１３４點。安里主席兼行政總裁黃偉康

對《經濟通通訊社》表示，雖然特朗普再度出言唱好中美貿談進展，惟港股今早反彈不算多，及

後升勢放緩，反映市場對特朗普言論存戒心，憂其再度反口。他認為，特朗普深知自己簽署《香

港人權與民主法案》及《維吾爾人權政策法案》後，中方如期簽署首階段貿議機會或減，故此期

間利用「口水戰」為自己在首階段貿議條款上爭取最大利益。他認為，雖則特朗普經常反口，但

相信在本月１５日的貿談死線日前中美仍有機會簽署協議，否則對其總統選舉選情不利。若短期

沒有重大利好或利淡消息刺激，他料恆指或於２６０００點至２６５００點窄幅上落。

資金部署方面，黃偉康指可「短炒」內房股，因為臨近年結，基金或粉飾本年走勢較弱的內

房股，加上不少內房股的銷售額依然見增長，相信能成為穩定股價因素。當中他建議「短炒」碧

桂園（０２００７），因為其１１月銷售額按年增逾７８％，同時預期周息率逾６厘，而且身為

「三大內房」之一其財政壓力較其他內房小，為短期股價提供支持。他建議１１元買入，目標價

１２元，跌穿１０﹒８元止蝕。（ｋｓ、ｙｋ）

