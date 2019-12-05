【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７億人幣，買建行騰訊沽港交所中信行

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普表示，兩國貿易談判進展非常順利，美股三大指

數隔晚（４日）全線止跌回升，港股周四（５日）跟隨高開２３７點報２６３００點，惟已是港

股半日最高點，升幅其後不斷收窄，曾最多縮至７１點，全日低見２６１３４點。午後本地地產

股有資金追入，加上手機設備股等科技股表現持續強勢，帶動大市氣氛，港股升幅再次擴大，最

終恆指收報２６２１７點，升１５４點或升０﹒５９％。

按額度計算，北水全日淨流入２７億元人民幣增近２％。北水淨買入最多的個股依次是建設

銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次

是港交所（００３８８）、中信銀行（００９９８）、宇華教育（０６１６９）。

主板成交６６９﹒３３億元，按日減少近７％。其中港股通成交９３﹒４億元，佔總成交

１４％。



＊大摩唱好半導體需求，北水趁機追入中芯＊



北水連續三日力買建行，雖然淨買入較上日減少近兩成至６﹒４億元，不過仍排行北水淨流

入榜之首。建行收升０﹒４９％，報６﹒２元。

美國費城半導體指數隔晚反彈近１﹒５５％，且大摩唱好邏輯半導體需求強勁，帶動今日半

導體股走高。中芯（００９８１）最獲北水力撐，淨買入１﹒２億元。股價收報１０﹒６２元，

漲２﹒５１％。

另外，波司登（０３９９８）發行約３億美元可換股債券，全日急挫６﹒４９％，報３﹒６

元。惟北水趁低買貨，淨買入２２４１萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ６．４１

騰訊控股（００７００） ２．９０

工商銀行（０１３９８） １．４９

中芯國際（００９８１） １．２８

美團點評（０３６９０） ０．８３



淨沽出最多港股：

港交所 （００３８８） －１．３６

中信銀行（００９９８） －０．８５

宇華教育（０６１６９） －０．５９

新華保險（０１３３６） －０．２６

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（ｊｔ）

