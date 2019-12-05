《美元走勢－羅明立》低買英鎊，博上試接近１﹒３２

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９３ １０８﹒７７ １０８﹒８０

歐元╱美元 １﹒１０８７ １﹒１０８０ １﹒１０８２

英鎊╱美元 １﹒３１１９ １﹒３１０６ １﹒３１１３

美元╱瑞郎 ０﹒９８８７ ０﹒９８７５ ０﹒９８７６

美元╱港元 ７﹒８２９４ ７﹒８２６８ ７﹒８２８６

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《美元走勢》美國總統特朗普周三（４日）在倫敦出席北約峰會期間，指中美貿易談判進展

良好。彭博周三亦引述消息人士稱，兩國討論首階段貿易協議削減關稅的問題有進展，有機會在

關稅生效前達成協議，市場緊張情緒得到緩和。

美股受市場氣氛帶動而回升，但美元匯價仍在下跌，美國昨日公布的ＩＳＭ非製造業採購經

理指數跌至５３﹒９，相反德國及歐元區的同類數據終值卻向上修正，美匯指數進一步跌至

９７﹒４水平。由於中美貿易談判談妥的機會仍然較大，美元應可守住９７水平。

加拿大央行決定維持利率１﹒７５％不變，合乎市場預期。央行指，有初步跡象表明全球經

濟靠穩，而未來利率決定將以貿易衝突對當地經濟影響的評估作為指導，預期加拿大的通脹保持

在目標水平。另外，企業投資增加，薪資增長強勁，將支持消費支出的表現，政策聲明暗示或能

上調經濟增長預期。整體而言，聲明較市場預期略偏鷹派，或令市場撤回部分減息預期。加元受

到鷹派言論支持，配合美元匯價下跌，昨日顯著上升。美元兌加元失守１﹒３２水平，扭轉了之

後的升勢，預期市場對加元的支持會在短期內繼續浮現，１﹒３２２０附近可沽美元，短期目標

放１﹒３０８０，止損１﹒３２６０，

英鎊受到保守黨大選民調領先的刺激突破１﹒３０２０，一度升近１００點，之前的阻力１

﹒２９５０╱１﹒３０００將成為支持區，可低買博上試接近１﹒３２。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０２０ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０５０ １﹒３１８０ １﹒２９９０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 買入紐元 ０﹒６４８０ ０﹒６６００ ０﹒６４３０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

