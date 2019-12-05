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即市新聞

05/12/2019 14:45

《美元走勢－羅明立》低買英鎊，博上試接近１﹒３２

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９３　　　１０８﹒７７　　　１０８﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８７　　　１﹒１０８０　　　１﹒１０８２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１１９　　　１﹒３１０６　　　１﹒３１１３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８７　　　０﹒９８７５　　　０﹒９８７６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２９４　　　７﹒８２６８　　　７﹒８２８６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國總統特朗普周三（４日）在倫敦出席北約峰會期間，指中美貿易談判進展
良好。彭博周三亦引述消息人士稱，兩國討論首階段貿易協議削減關稅的問題有進展，有機會在
關稅生效前達成協議，市場緊張情緒得到緩和。
　　美股受市場氣氛帶動而回升，但美元匯價仍在下跌，美國昨日公布的ＩＳＭ非製造業採購經
理指數跌至５３﹒９，相反德國及歐元區的同類數據終值卻向上修正，美匯指數進一步跌至
９７﹒４水平。由於中美貿易談判談妥的機會仍然較大，美元應可守住９７水平。
　　加拿大央行決定維持利率１﹒７５％不變，合乎市場預期。央行指，有初步跡象表明全球經
濟靠穩，而未來利率決定將以貿易衝突對當地經濟影響的評估作為指導，預期加拿大的通脹保持
在目標水平。另外，企業投資增加，薪資增長強勁，將支持消費支出的表現，政策聲明暗示或能
上調經濟增長預期。整體而言，聲明較市場預期略偏鷹派，或令市場撤回部分減息預期。加元受
到鷹派言論支持，配合美元匯價下跌，昨日顯著上升。美元兌加元失守１﹒３２水平，扭轉了之
後的升勢，預期市場對加元的支持會在短期內繼續浮現，１﹒３２２０附近可沽美元，短期目標
放１﹒３０８０，止損１﹒３２６０，
　　英鎊受到保守黨大選民調領先的刺激突破１﹒３０２０，一度升近１００點，之前的阻力１
﹒２９５０╱１﹒３０００將成為支持區，可低買博上試接近１﹒３２。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０５０　　　１﹒３１８０　　　１﹒２９９０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　買入紐元　　０﹒６４８０　　　０﹒６６００　　　０﹒６４３０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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