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05/12/2019 09:04

【人幣利率】集友全面加人幣存息，短中長息全線逾３厘

　　３間港銀加人幣息。集友全面加息，把短中長息加至３厘或以上。
　　交銀香港及上商亦加息，經新一輪加息浪，目前一年期以集友的３﹒０５厘為最高；半年也
以這中資行的３厘居首，３個月期是交銀香港的３﹒２４厘領先。論及「高息王」，是集友７天
短存有６﹒５厘。
　　上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉指，為進一步加強競爭力，以吸納新客及新資金
，故再調升存息。現時以１個月及３個月的短存皆受客戶歡迎，估計主因是息率相對較吸引，以
及存期較靈活。《香港經濟日報》

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