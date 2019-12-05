【本港樓市】雷霆：天水圍新盤料下周獲售樓紙，最快聖誕假前開售

《經濟通通訊社５日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆表示，旗下天水圍濕地公

園路住宅項目「Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｐａｒｋ」已萬事俱備，預計下星期可獲批

預售樓花同意書，並有望於聖誕假期前開售。

項目計劃分三期發展，合共提供１７２７伙。其中，第一期包括１０間洋房及５至１０層高

低密度住宅，涉及７１０個單位，其中５６９伙為標準戶，並主打１房至２房單位，共佔近

７０％。而早前市場曾傳出，項目單位實用面積介乎約２８０至１９００平方呎，料成區內最細

私樓。（ｙｗ）

