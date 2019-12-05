《小傳日記》貿談有轉機，出口笑嘻嘻；避險情緒降，金礦佬重創！

《小傳日記》花旗國總統侵侵日前話自己對同神州嘅協議無「死線」，仲話推到明年大選後

都無問題，依番言論令香江魚缸噚日（４日）一日蒸發逾３００點。點知隔晚外電引述消息人士

講，中美已在關稅問題上達成共識；而侵侵又話，兩國進展非常順利。隔晚花旗國魚缸全線回升

，香江魚缸今早（５日）都「死貓跳」，高開２３７點報２６３００點，但已係全日最高水位。

隨後，魚缸反彈乏力，升幅一度收窄至７２點報２６１３４點，為全日最低點。午後手機設備佬

繼續發力，推動魚缸升幅又擴大些少，最終全日埋單進帳１５４點，幅度有逾半個巴仙，收報

２６２１７點，主板成交６６９﹒３３億銀減少近７個巴仙。國企指數報１０３２１點，升６７

點，幅度亦有逾半個巴仙。



＊侵侵好反覆成交再萎縮，追貨頗奔波生發發滄桑＊



Ａ場方面，受惠中美貿談消息而全線造好。上證綜合指數報２８９９點，升２１點。深證成

分指數報９７９９點，升１１１點，幅度有逾１個巴仙。兩市合計成交４２３８億元人仔。

香江藍戰士方面，ＱＱ（００７００）嘅旗下手遊ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ上個月營收達

１﹒５８億美金，係當月全球排名嘅第一，惟ＱＱ只係彈起不足半巴仙，報３３０銀；獲大行大

摩睇好明年發展嘅友邦（０１２９９）軟１亳子報７７﹒５５銀；神州移動（００９４１）全日

升一格報５９﹒３銀；建行（００９３９）升半個巴仙，報６﹒２銀；大象（００００５）有２

毫子落袋，報５７﹒２銀。

另外，安踏（０２０２０）午後突有追捧，急飆近４巴仙收７５﹒８銀，成為全日表現最好

嘅國貨佬。不過，因為最近魚缸成交不給力，生發發（００３８８）軟半巴仙報２４４銀，為全

日表現最差藍戰士。

中美貿易有轉機，出口佬即刻回升。畀大摩首予「增持」評級嘅創科實業（００６６９）靚

仔升超２巴仙報５９﹒８銀；大行里昂就話敏華（０１９９９）已抵銷花旗國對神州加徵關稅嘅

影響，全日持平收５﹒５銀；德昌電機（００１７９）同利豐（００４９４）漲逾２巴仙，分別

報１７﹒５２銀及０﹒８５銀；耐世特（０１３１６）及申洲（０２３１３）各漲近２巴仙，分

別報６﹒７５銀及１０６銀。

聽講中美首階段協議仍然有可能係本月中達成，噚日急急腳放去金礦佬避險嘅資金，今日又

被攞返出嚟。金礦佬回吐，招金礦業（０１８１８）趴低近６巴仙報８﹒１銀；山東黃金

（０１７８７）挫近３巴仙，報１７﹒１２銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌近１巴仙，

報１０８８銀；神州白銀（００８１５）蒸發逾７巴仙報０﹒７８銀；紫金礦業（０２８９９）

軟一格報３﹒０２銀。



＊貿戰吹緩風手機佬起鬨，大摩話睇好半導體飛高＊



日前侵侵先話同神州場仗有排打，最新有傳貿易協議喺關稅規模上有共識，手機佬有理無理

先炒一輪再講，瑞聲（０２０１８）飛高高近７巴仙報５６﹒８５銀，係全日表現最好藍戰士；

另一孖寶舜宇光學（０２３８２）同樣飛起半成，報１３１﹒２銀；比亞迪電子（００２８５）

飆８巴仙，報１４﹒７４銀。丘鈦科技（０１４７８）漲逾半成，報１１﹒９８銀；鴻騰精密

（０６０８８）升近２巴仙，報２﹒４８銀。

半導體呢輪叻叻豬，噚日俾高盛加持完，今日大摩有吹奏，話邏輯半導體需求強勁，令到晶

圓代工產能已幾乎賣晒。今日華虹半導體（０１３４７）坐火箭升逾一成五，報１６﹒８銀；中

芯（００９８１）都漲近３巴仙，報１０﹒６２銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）漲逾３巴仙，

報１０５﹒６銀；康特隆（０１９１２）升轉跌低收近３巴仙，報１﹒８１銀；上海復旦

（０１３８５）都彈高近一成，報５﹒５銀。



＊磚頭被睇好反而升唔到，內險大摩吹股價好難衰＊



花旗最新吹奏神州Ｄ磚頭佬，話估計他們出年嘅銷售會維持增速，Ｄ磚頭政策仲有機會得到

阿爺鬆綁，但唔係所有磚頭佬都Ｂｕｙ。碧桂園（０２００７）彈起一格報１１銀；融創

（０１９１８）無升跌報４０﹒６銀；恆大（０３３３３）上唔夠半個巴仙，報１９﹒１６銀；

奧園（０３８８３）跣低逾１巴仙，報１１﹒４６銀；龍湖（００９６０）插低近２巴仙，報

３１﹒８５銀，係最差國貨佬。

大摩最近就發表咗展望報告，話估計內險佬將迎來更多產品同埋分銷渠道嘅改革，話可以支

撐到股價回報達１０巴仙以上，內險佬自然走運啦！新保（０１３３６）起哄近３巴仙，報

３０﹒３５銀；平保（０２３１８）起飛近１巴仙，報８９﹒３銀；國壽（０２６２８）跳高逾

１巴仙，報１９﹒７４銀；財險（０２３２８）炒高超過２巴仙，報９﹒１８銀；太平

（００９６６）亦有近２巴仙進帳，報１８﹒３銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

