《真知灼見－溫灼培》大選下的英鎊投資策略

《真知灼見》英國１２月１２日（下周四）舉行大選，結果相信只會有兩個可能性，約翰遜

所屬的保守黨再被選出或是工黨上台。倘工黨上台，整個對英國經濟及英鎊匯價前景的分析將變

得相對簡單。工黨黨魁郝爾彬曾揚言，如他上台會用上三個月時間制定出一個全新的「脫歐」方

案。據筆者所了解，郝爾彬的所謂「脫歐」方案，基本上是有點類似前首相文翠珊的方案，即「

脫歐」後仍把英國保留在歐盟單一市場內。也是說，英國在「脫歐」前後經濟大致上是無異，只

是「名義上脫歐」。另外，郝爾彬同時承諾，在他上台後六個月，他將給予英國民眾二次公投機

會。選民可選其「名義上」的「脫歐」方案，或是直接選擇「留歐」。所以如工黨勝出，即反映

出英國選民對保留在歐盟單一市場意願，屆時筆者建議大家趁英鎊仍處於歷史相對低位而大舉吸

納，不排除英鎊有機重上１﹒４０美元之上。但這裡還有一點要理解，就是工黨勝出，但如未能

取得國會過半數議席，英鎊也難升。因為這意味日後工黨推出的任何方案亦難通過國會，使工黨

的大計，如推二次公投等難於實現。



＊工黨倘上台或舉行二次脫歐公投＊



相反如約翰遜勝出又如何？如出現這情況，整個分析將較複雜。約翰遜勝出也有兩種情況，

以大比數勝出並得到了英國國會的操縱權，或只小勝未能操縱國會。記得早於１０月１６日，約

翰遜已成功與歐盟達成「脫歐」協議，唯協議通過不了英國國會。如經歷了是次大選，約翰遜仍

未能得到國會的操縱權，可想像英國在「脫歐」問題上將要繼續拖拉下去，長此可拖垮英國經濟

，以至對英鎊匯價不利，屆時不排除英鎊有機會要先試１﹒２５美元或以下。

如約翰遜得到了英國國會操縱權又如何呢？這樣他所指，將會帶領英國在今年聖誕前「脫歐

」，並把這三年內一直困擾著英國的不明朗因素掃除。加上「脫歐」後，英國是不會即時從歐盟

分割，當中相信是會有約一年的「緩衝期」，在這期間基本上是一切不變。加上英鎊匯率本身已

低，料英鎊在未來數月仍可穩定於約１﹒２６至１﹒３４美元的大範圍上落。然而，倘時間一長

，筆者將難免要全面看淡英鎊，這基於以下幾大因素。



＊保守黨若續執政，後市看可否控制國會＊



首先一點必須理解，約翰遜的「脫歐」方案只純粹是一個簡單解決了「脫歐」後北愛爾蘭的

邊境問題，及「脫歐」後支付予歐盟的「分手費用」問題。但「脫歐」後，隨之必須進一步談判

將是往後英國貨物重返歐盟單一市場的關稅問題，假如歐盟給予英國一個低關稅門檻讓英國貨物

重返歐盟單一市場，這樣對英國經濟固然好，可利英鎊匯價重拾升軌，但這樣一來，將可能會驅

使其他歐盟成員國仿效英國「脫歐」，這可能會導致歐盟瓦解。為了自保，不排除歐盟會要求英

國支付一個相對高的關稅門檻。如屬實，以現時五成英國出口均輸往歐洲大陸情況觀察，這對英

經濟可十份不利。（註：這裡可想像，關稅愈高英鎊愈受壓）

再者，英國「脫歐」後，英國也可能要面對蘇格蘭的「脫英」問題。英國倫敦作為歐洲的航

空樞紐，日後航機從英國進入歐盟地區要支付多少著陸費也會直接打擊英經濟，最後，亦最為投

資者關注，是「離歐」後英國還可成為歐洲金融中心？或許有分析認為，英國倫敦的金融中心地

位一時間難於取締。這點筆者也認同，但假若時間一長情況又將如何？這真難說，就讓我們拭目

以待。英國始終與歐盟維繫了４０多年，一旦分離實在太多未知數。如英國堅決要走這條路，建

議大家宜遠離英鎊作壁上觀。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

